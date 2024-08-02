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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

قيمة استثنائية مقابل السعر .. تعرف على أفضل هاتف من iQOO

قيمة استثنائية مقابل
قيمة استثنائية مقابل السعر .. تعرف على أفضل هاتف من iQOO

تسريبات عديدة تم إطلاقها للعديد من الهواتف الذكية المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة وجاءت آخر التسريبات لتكشف النقاب عن سلسلة هواتف iQOO Z9s

فمن المقرر وفقا لموقع mobiletelco.in أن تعقد شركة iQOO مؤتمرها في 21 من أغسطس في الأسواق الهندية وذلك لكشف النقاب عن سلسلة هواتف iQOO Z9s 

ومن جانبها قد شاركت Nipun Marya الرئيس التنفيذي لشركة iQOO  العديد من التسريبات عبر منصة X لتؤكد  من خلالها على خطط الشركة لإطلاق سلسلة iQOO Z9s  كما كشفت التسريبات عن تصميم هاتف Z9s Pro المميز بشاشة منحنية.

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أما عن رقاقة معالج Snapdragon 7 Gen 3  فمن المقرر وفقا للتسريبات أن يأتي بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام أما عن شاشة الهاتف فمن المتوقع أن يأتي الهاتف بشاشة AMOLED وبحجم 6.78 بوصة ، وبمعدل تحديث 120Hz، كما يأتي الهاتف بكاميرا رئيسية وبدقة 50 ميجا بيكسل في مستشعر Sony LYT-600.

ويأتي  هذا الإصدارببطارية بقدرة 5500 mAh، ومن المتوقع أن ينطلق الهاتف بسعر يبدأ من 300 دولار، بينما يضم iQOO Z9s برقاقة Dimensity 7300 وينطلق بسعر يبدأ من 240 دولار.

شركة iQOO هواتف iQOO Z9s سلسلة iQOO Z9s ذاكرة عشوائية الأسواق الهندية

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