يتفوق على سامسونج .. سعر ومواصفات أنحف هاتف في العالم من موتورولا

موتورولا تُطلق رسميًا هاتفها Edge 50 في الهند كما كان مخططًا، يعتبر هذا الهاتف الذكي الرابع في سلسلة Edge 50 ويقع بين Edge 50 Fusion وEdge 50 Pro. دعونا نلقي نظرة على المواصفات، الميزات، والسعر المخصص للسوق الهندي.

مواصفات هاتف Motorola Edge 50:



يتميز Edge 50 بشاشة pOLED بحجم 6.67 إنش مع معدل تحديث يصل إلى 120 هرتز، وسطوع قمة يبلغ 1,900 نت HDR10+، وشهادة SGS Blue Light Reduction.

يدعم الهاتف أيضًا تقنية Smart Water Touch التي تتيح لك استخدام الهاتف حتى مع يديك الرطبة، والشاشة محمية بزجاج Corning Gorilla Glass 5. يحمل الهاتف تصنيف IP68 مما يجعله مقاومًا للغبار والماء.

اللافت في Edge 50 هو أنه أنحف هاتف في العالم يحصل على شهادة MIL-STD 810H، حيث يبلغ سمك الجهاز 7.79 ملم ويزن 181 جرامًا.

من الناحية التصميمية، يحتوي الهاتف على إطار بلاستيكي وظهر بتشطيب شبيه بالجلد باللونين الأخضر الغابات أو Peach Fuzz، بالإضافة إلى خيار Koala Grey بتشطيب من جلد صناعي.

يتم تشغيل الجهاز بواسطة معالج Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 مع 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR4X وتخزين داخلي يصل إلى 256 جيجابايت. يعمل على نظام التشغيل Android 14 مع واجهة Motorola Hello UI، ويأتي مع وعد بتحديثات البرمجيات لمدة سنتين وتحديثات الأمان لمدة ثلاث سنوات.

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يستفيد الجهاز أيضًا من ذكاء Google لميزات مثل Magic Eraser وPhoto Unblur وMagic Editor. تتضمن التحسينات الخاصة بـ Motorola تثبيت التصوير التكيفي وتحسين الألوان الذكي لتحسين جودة الصور والفيديو.

في ما يتعلق بالتصوير، يحتوي الهاتف الذكي على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع مستشعر Sony Lytia 700C، وعدسة تليفوتوغرافية بدقة 10 ميجابكسل بتكبير بمعدل 3x، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 13 ميجابكسل. الصور الشخصية يتولاها الكاميرا الأمامية بدقة 13 ميجابكسل.

يعمل Edge 50 ببطارية سعة 5,000 ميلي أمبير مع دعم للشحن السريع بقوة 68 واط، الشحن اللاسلكي بقوة 15 واط، والشحن اللاسلكي العكسي بقوة 5 واط. المزايا الإضافية تشمل Dolby Atmos وصوت Hi-Res ومستشعر بصمات الأصابع المدمج في الشاشة.

السعر :



يتوفر هاتف Motorola Edge 50 في السوق الهندي بسعر 27,999 روبية أي ما يعادل 16 ألف جنيه مصري تقريبا لنسخة بذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت وتخزين داخلي 256 جيجابايت. سيتم طرح الهاتف للبيع ابتداءً من 8 أغسطس عبر Flipkart .