مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية...97.5 % للهندسة 95% للفني الصحي 85% للتجارة

يُعد تنسيق الدبلومات الفنية 2024، من أبرز الأمور التي تشغل اهتمام الطلاب والطالبات الناجحين في نتيجة مدارس الثانوي الفني سواء التجاري أو الصناعي أو الزراعي أو الفندقي، وذلك خلال العام الدراسي الحالي، بالنسبة لنظامي 3 أو 5 سنوات في جميع مدارس التعليم الفني.

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2024



تنسيق الدبلومات الفنية2024، مفاجأة لطلاب الدبلومات الفنية نظام الخمس سنوات يمكن لهم الالتحاق بكليات الهندسة والتمريض والفني الصحي والآثار نظم معلومات ادارية فنون تطبيقية دمياط وكليات التربية وكليات التجارة وزراعة عين شمس بكل سهولة بخلاف طلاب الدبلومات الفنية نظام الثلاث سنوات التي أتيحت لهم بعض كليات التربية ومعهد فني تجاري وفني صحي وبعض كليات الزراعة وكليات التجارة ويمكن للطلاب معرفة كافة الاماكن المتاحة حسب تنسيق الدبلومات الفنية 2023 اضغط هنا .

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2024

تنسيق الدبلومات الفنية 2023، تواصل موقع صدى البلد مع عدد من خبراء التعليم العالي لمعرفة مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية من تنسيق الجامعات 2024 والذين أكدوا أن تنسيق 2023 لن يختلف كثيرا عن تنسيق الجامعات 2024 بسبب تشابه نسب النجاح بالعام الماضي بالإضافة الي اعداد الناجحين ونسبه المجاميع ومن المتوقع أن المعاهد الخاصة سوف تتيح مقاعد كثيرة لطلاب الدبلومات الفنية نظام ثلاث سنوات بواقع 65% للعلوم الادارية والهندسة قد تسجل 97.5% وفني صحي قد تسجل أقل 95 % وتربية 91% وتجارة 85%

خطوات يجب أن يتبعها الطالب للتسجيل من خلال موقع التنسيق الإلكتروني وفقا للعام الماضى 2023

أولا : الحاصلون على دبلوم المدارس الفنية نظام (الثلاث – الخمس) سنوات:

‌أ- يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق ويحدد نوع المؤهل (صناعي / تجارى/ زراعي ....) "ثلاث سنوات أو خمس سنوات".

‌ب- يدخل الطالب برقم جلوسه في الشهادة الحاصل عليها ويكتب الرقم السري الخاص به المُدرج باستمارة النجاح كما يلي:ـ

س / 000000

‌ج- يظهر للطالب بيان تأكيدي باسمه الثلاثي ورقم جلوسه المقيد في شهادة النجاح وعليه تأكيد البيان بالضغط على مفتاح (نعم).

‌د- يحتفظ الطالب بالرقم السري الخاص به والمدون باستمارة النجاح لتعديل رغباته في أي وقت وقبل إعلان النتيجة، حيث يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته، ويمثل هذا الرقم ضمان سرية البيانات وعدم السماح لأي شخص بتعديل أي من الرغبات التي تم تدوينها.

1 - دبلوم المدارس الثانوية الفنية (نظام الثلاث سنوات ونظائرها) وفقًا للتالي:-

دبلوم المدارس الثانوية الفنية (التجارية – الصناعية – الزراعية – السياحة والفنادق): 60% فأكثر.

2 - دبلوم المدارس الثانوية الفنية المُتقدمة نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي ونظائرها وفقًا للتالي :-

• دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة (التجارية - الصناعية - السياحة والفنادق – الخدمة الاجتماعية) ودبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي: 60% فأكثر.

• دبلوم المدارس المتقدمة (التجارية – الصناعية – الزراعية - السياحة والفنادق) نظام الخمس سنوات: 60% فأكثر.

• دبلوم السالزيان الدون بوسكو - دبلوم المجمع التكنولوجي المتكامل - مركز التكنولوجيا المتميز: 60% فأكثر.

• دبلوم المعاهد الفنية للتمريض شعبة (تمريض) التابعة للجامعات: 75% فأكثر.

دبلوم المعاهد الفنية الصحية شعبة (فنيات تمريض) التابعة لوزارة الصحة: 75% فأكثر.

• الطلاب الحاصلون على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية بمجموع نسبته أقل من 75% حتى 65%، يتم تقديم أوراقهم مباشرة بالمعاهد العالية الخاصة للخدمة الاجتماعية حيث يتم قبولهم بالفرقة الثالثة بهذه المعاهد.

جاءت قائمة المعاهد المعتمدة بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2023 كالتالي ومن خلال هذا الرابط معرفة المعاهد والكليات بالارقام اضغط هنا :

تمریض دمنهور

تمريض المنصورة

تمريض طنطا

تربية نوعية جنوب الوادي

تمريض الزقازيق

تمريض أسيوط

سياحة وفنادق الأقصر تمريض كفر الشيخ

تربية نوعية طنطا

سياحة وفنادق حلوان بالمنيل

تمريض بنها

سياحة وفنادق الإسكندرية

تمريض المنوفية بشبين الكوم تمريض الإسكندرية

تمريض القاهرة

تمريض دمياط

سياحة وفنادق المنصورة

سياحة وفنادق الفيوم سياحة وفنادق المنيا

تمريض عين شمس

تمريض الفيوم سياحة وفنادق مدينة السادات

سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية

سياحة وفنادق مطروح

سياحة وفنادق بني سويف

تمريض حلوان

تمريض قناة السويس بالإسماعيلية

السياحة والفنادق تعليم تبادلي إسكندرية

تمریض بور سعيد

السياحة والفنادق تعلیم تبادلی حلوان

تمريض أسوان

خدمة اجتماعية تنموية بني سويف

تمريض سوهاج

تمريض المنيا

تمريض بني سويف

تمريض مطروح

تمريض جنوب الوادي

خدمة اجتماعية حلوان

خدمة اجتماعية الفيوم

خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان

خدمة اجتماعية أسوان

العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم

العالي دراسات نوعية سياحة و فنادق جیزة

العالي الفندقى بالأقصر إيجوث

العالي سياحة وفنادق 6 أكتوبر الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم

العالي النوعية سياحة وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديدة

معهد الألسن العالي شعبة سياحة وفنادق مدينة نصر

وأوضحت أن أماكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكتروني:

• معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة.

• الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت.

كليات الدبلومات الفنية 2023



- كلية التربية.

- كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي.

- كليات السياحة والفنادق.

- كليات الاقتصاد المنزلي.

- كليات الهندسة.

- كليات الآثار.

- المعاهد العليا للحاسبات والتكنولوجيا.