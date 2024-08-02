ثلاثة أيام راحة سلبية للاعبي المصري والفريق يستأنف تدريباته الاثنين

قرر الكابتن علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري منح لاعبي الفريق راحة سلبية لثلاثة أيام على أن يستأنف الفريق تدريباته عصر الاثنين المقبل استعدادًا لمباراته بالجولة الثالثة والثلاثين من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق زد والمقرر إقامتها في الخامسة والنصف مساء الأربعاء الموافق الرابع عشر من أغسطس الجاري على ستاد الجيش ببرج العرب.



كان المصري قد خاض مساء الخميس مباراته بالجولة الثانية والثلاثين من الدوري والتي جمعته بنظيره فريق سموحة وهي المباراة التي انتهت بفوز الأخير بهدف للاشئ ليتجمد رصيد المصري عند النقطة الثانية والخمسين.

غياب ثنائي المصري دبش ودغموم عن مباراة زد

تأكد غياب الثنائي محمد دبش والجزائري عبد الرحيم دغموم لاعبي الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن مباراة الفريق المقبلة بالجولة الثالثة والثلاثين من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق زد والمقرر إقامتها في الخامسة والنصف مساء يوم الأربعاء الموافق الرابع عشر من أغسطس على ستاد الجيش ببرج العرب.



جاء ذلك بعد حصول الثنائي على الإنذار الثالث خلال مباراة الخميس أمام سموحة والتي انتهت بفوز الأخير بهدف دون رد.