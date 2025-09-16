رئيس الوزراء يختار أمجد الوكيل عضوا بمجلس الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات المحطات النووية

أعلن الدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء السابق، عن صدر قرار من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بإختياره عضوًا في مجلس إدارة الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء.

وأضاف الوكيل أن هذا الإختبار جاء بترشيح من الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، متمنيا ونتطلع أن يُسهم انضمام للجهاز في دعم جهود الدولة في تنفيذ مشروعاتها النووية الاستراتيجية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر للطاقة حتى عام 2030."

واختتم الوكيل تصريحه بالتأكيد على أهمية تكاتف كافة الجهود الفنية والإدارية للمُضي قُدمًا في تنفيذ مشروعات المحطات النووية وفق أعلى معايير الأمان والجودة.