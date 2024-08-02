معاريف: 41% من الإسرائيليين يعتقدون أن غانتس الأنسب لرئاسة الحكومة من نتنياهو

أفادت صحيفة معاريف العربية، اليوم الجمعة ، في استطلاع رأي لديها كشف تقلص الفجوة بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وعضو الكنيست الإسرائيلي بيني جانتس بشأن من هو الأنسب لرئاسة الحكومة بنسبة 2% لصالح جانتس.

وقال استطلاع معاريف، إن 41% من الإسرائيليين يعتقدون أن غانتس الأنسب لرئاسة الحكومة مقابل 39% لنتنياهو.

ولفت استطلاع معاريف، إلى أن أحزاب المعارضة الإسرائيلية ستحصل على 58 مقعدا بالكنيست حال إجراء انتخابات اليوم.

وقال استطلاع معاريف ، أن حزب معسكر الدولة بزعامة غانتس سيحصل على 22 معقدا حال إجراء انتخابات اليوم مقابل 21 لليكود

وأوضح استطلاع معاريف أن 69% من الإسرائيليين يؤيدون الاغتيالات الأخيرة في بيروت وطهران حتى لو أدت لعرقلة صفقة تبادل.

وأكد استطلاع معاريف على أن هناك 57% من الإسرائيليين يخشون تفكك النسيج الاجتماعي بعد اعتقال جنود في معتقل سديه تيمان.