أنواعه مختلفة ومتعددة| أشكال الرزق وأسباب زيادته.. الشيخ أحمد المشد يوضح

تحدث الشيخ أحمد المشهد، عضو الأزهر الشريف للفتوى الإلكترونية، عن الرزق وأسبابه، قائلا: الرزق له أنواع، منه ما هو ظاهر أو خفي.

وأضاف أحمد المشد، خلال حواره ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن الحديث عن الرزق ليس مقتصرا على الأموال فقط، بل الرزق له صور كثيرة ومتعددة، متابعا: الرزق من الممكن أن يكون راحة بال أو شر الله عز وجل منعه.

واسترسل: الرزق ممكن يكون على هيئة أبناء صالحين، ممكن يكون على شكل عمل أو رضا الوالدين.



وأشار إلى أن التقوى لها صور وأشكال متعددة، ومن أسباب التقوى أن يهيئ الله لعبده الرزق.

واستشهد بقول الله عز وجل " وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا".

فضل يوم الجمعة

يوم الجمعة أحب الأيام الى الله وأكثرها بركة يوم الجمعة لما ورد عن النبي صلّى الله عليه وسلّم: (إنَّ من أفضلِ أيامِكم يومَ الجمعةِ، فيه خُلِقَ آدمُ، و فيه قُبِضَ، وفيه النفخةُ، و فيه الصعقةُ، فأكثروا عليَّ من الصلاةِ فيه، فإنَّ صلاتَكم معروضةٌ عليَّ، إنَّ اللهَ حرَّم على الأرضِ أن تأكلَ أجسادَ الأنبياءِ) لذلك ينبغي على المسلم اغتنام يوم الجمعة ويقرأ فيه أفضل دعاء يوم الجمعة ، كما يمكن للشخص الدعاء بما شاء في أي وقت، فلم يرد نص مخصص لصيغة دعاء في يوم الجمعة سوى الإكثار من الصلاة على النبي كما ورد في الحديث الشريف ولكن هناك بعض الادعية التى يشهد لها بالقبول لذلك نستعرض أفضل دعاء يوم الجمعة .