حكم تشييع الجنازة وأهم الآداب التي ينبغي الالتزام بها

قالت دار الإفتاء المصرية، إن الشرع الشريف رغَّب في تشييع الجنائز، وهي من المطلوبات الشرعية، واتباع الجنائز من حقِّ المسلم على أخيه.

وأضافت دار الإفتاء في فتوى لها، أنه يطلب في الجنائز عدة أمور، منها:

الصلاة على الميت، وحمل جنازته، واتباعها حتى تدفن.

والمبادرة والمسارعة إلى حملها للقبر.

والْتزام الخشوع.

وألا يكون في الجنازة نَوْحٌ أو صياح.

وألا يُتَحَدَّثَ في تشييعها بأحاديث الدنيا.

ويستحب الوقوف على قبر الميت والاستغفار والدعاء له بالرحمة والتثبيت، ومن استوفى ذلك كلَّه نال الثواب الجزيل والأجر العظيم.