ضبط 3 أطنان ستربس ودواجن مجهولة المصدر في بلبيس

كلف المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، المهندس السيد محرز ، وكيل وزارة التموين ، بالتنسيق مع مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، ومديريتي الصحة والطب البيطري، والجهات الرقابية، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية، للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتنفيذاً لتكليفات محافظ الشرقية أوضح وكيل وزارة التموين أنه تم تشكيل حملات تموينية مكثفة من قطاع تموين الجنوب بدائرة مركز و مدينة بلبيس برئاسة المهندس عاطف عراقي بالمرور على الأنشطة والأسواق وأسفرت الحملة عن تحرير محضر رقم ( ٢٢٢١٦) جنح بلبيس ضد صاحب ثلاجة بقرية ميت حمل وتم ضبط ( ٥٠٠) كجم صدور دجاج بدون عظام داخل الثلاجة مذبوحة خارج المجازر المرخصة لذلك وبدون بيانات.

كما تم تحرير محضر رقم ( ٢٢٢١٧) جنح بلبيس ضد المسؤول عن مصنع لتصنيع الإستربس بمركز بلبيس وتم ضبط (طن) استربس داخل ثلاجة المصنع بدون بيانات وعدد (30) شيكارة دقيق فاخر ما يعادل طن ونصف مجهول المصدر بدون فواتير.

أكد وكيل وزارة التموين أنه تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة، لحين عرضها على الجهات المختصة لإتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المخالفات.