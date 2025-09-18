أورمان الشرقية توزع شنط وأدوات مدرسية على الأسر الأولى بالرعاية

شهد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إحتفالية جمعية الأورمان بالشرقية والمُقامة تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالتعاون مع جمعية الأورمان وبإشراف مديرية التضامن الإجتماعي لتوزيع 50 شنطة مدرسية تضم الكراسات والأدوات المدرسية على الطلاب والطالبات من الأسر الأولى بالرعاية ومستفيدي تكافل وكرامة وذلك ضمن 500 شنطة سيتم توزيعهم بمختلف المراكز والمدن دعماً للطلاب وتزامناً مع قرب العام الداسي الجديد 2025 / 2026.

وأكد محافظ الشرقية على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم خاصة في المناسبات والأعياد.

كما أشاد المحافظ بالمبادرات الإنسانية النبيلة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتوجيهاته لمؤسسات المجتمع المدني بمواصلة جهودها لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز شبكة الحماية الإجتماعية من خلال دعم المواطنين الأكثر إحتياجاً وخاصة في المناسبات والأعياد.

ومن جانبه أشار أحمد حمدي عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي إلى إستمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية تنفيذاً لمبادرة رئيس الجمهورية (حياة كريمة) لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم وليحيوا حياه كريمة.

بينما أوضح السيد الشوربجي مدير جمعية الأورمان بالشرقية أنه تنفيذاً لتعليمات اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان ، قامت الجمعية بالتعاون مع المحافظة بتنظيم إحتفالية لتوزيع الشنط والأدوات المدرسية على الطلبة والطالبات ضمن الأسر الأولى بالرعاية تحت إشراف مديرية التضامن الإجتماعي وذلك بالتزامن مع توزيع الشنط والأدوات المدرسية على المستحقين بمختلف المراكز والمدن والذي يأتي في إطار تخفيف العبء عن كاهل الأسر الأكثر إحتياجاً في مواجهة أعباء العام الدراسي ومستلزمات الدراسة وحماية أطفالهم من التسرب من التعليم.

شارك في الإحتفالية المهندسة لبني عبد العزيز نائبة المحافظ ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة ، والعميد أ.ح أحمد شعبان المستشار العسكري للمحافظة ، وأحمد حمدي عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي ، والسيد الشوربجي مدير جمعية الأورمان بالشرقية ، والطلبة والطالبات المستحقين وأسرهم.