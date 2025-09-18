عملية جراحية بأسبانيا ليوسف الجوهري لاعب المصري

خضع يوسف الجوهري، لاعب خط وسط الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، مساء أمس الأربعاء لعملية جراحية بأحد المراكز الطبية المتخصصة في جراحة الكاحل بالعاصمة الأسبانية مدريد .

جاءت الجراحة لترميم أربطة كاحل قدمه اليمنى بعد إصابة اللاعب بتمزق في تلك الأربطة قبيل انطلاق الموسم الحالي مباشرة.

وكان مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو قرر سفر لاعبه على الفور لإجراء العملية الجراحية سعيًا لعودته للملاعب في أسرع وقت ممكن.



ومن المقرر أن يعقب إجراء العملية الجراحية خضوع اللاعب لتدريبات العلاج الطبيعي والبرامج التأهيلية، والتي قد تستمر لفترة قد تتراوح ما بين ثلاثة إلى أربعة أشهر قبل عودته للتدريبات الجماعية مع الفريق.