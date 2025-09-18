البراءة ليست النهاية.. أسرة آية عادل تتمسك بالتصعيد في قضية “ضحية الأردن”

أكدت أسرة الشابة المصرية آية عادل، المعروفة إعلاميًا بـ”ضحية الأردن”، أنها تقدمت بطعن رسمي على الحكم الصادر عن محكمة عمّان والقاضي ببراءة زوجها من تهمة “حمل إنسان على الانتحار”، مشددة على أن الحكم أولي وغير نهائي.





وأوضح شقيقها أن المسار القضائي ما زال طويلًا، وأن القضية متشعبة بين دعاوى رفعتها الدولة وأخرى متعلقة بالقتل العمد.





وأضاف أن الأسرة لا تستطيع حتى الآن التواصل مع أبناء آية، الذين يقيمون مع عائلة والدهم في ظروف غامضة.





وأكد أن العائلة ستواصل خطواتها القانونية حتى تحقيق العدالة وعدم التفريط في حق ابنتهم.





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.