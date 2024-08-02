نائب لبناني: نحن أمام مرحلة غير مسبوقة بعد اعتداء الاحتلال على بيروت

قال الدكتور قاسم هاشم، عضو مجلس النواب اللبناني، إن ما يقوم به الاحتلال الآن من غارات عسكرية على جنوب لبنان تعني الرغبة الواضحة في إشعال المنطقة بالكامل.

وأكد الدكتور قاسم هاشم، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية " القاهرة الإخبارية"، أن لبنان أمام مرحلة جديدة بعد العمليات الصهيونية في بيروت.

وأضاف في حديثه، أن الذي عليه تحمل المسؤولية هو من يدعم هذا الكيان الصهيوني، معبرًا:" أمريكا شريك أساسي في كافة الجرائم التي تحدث في المنطقة بالكامل".

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أن هناك 4 قتلى وعدد من الجرحى في حصيلة أولية لغارة إسرائيلية على بلدة شمع بجنوب لبنان.