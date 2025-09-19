قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

الغندور يطرح سؤالا بشأن مباراة الأهلي وسيراميكا

الغندور
الغندور
يمنى عبد الظاهر

طرح الإعلامي خالد الغندور سؤالا بشأن مباراة الاهلي سيراميكا عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي.


 

وكتب الغندور : "توقعاتكم لمباراة الأهلي و سيراميكا".

استقر عماد النحاس، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بنسبة كبيرة على التشكيل الأساسي لمواجهة سيراميكا كليوباترا، اليوم الجمعة، في مسابقة الدوري الممتاز.

وتنطلق مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي.

تشكيل الأهلي المتوقع

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أحمد نبيل “كوكا” -  ياسين مرعي - أحمد رمضان “بيكهام” - محمد هاني.

الوسط: ديانج - مروان عطية - محمد بن رمضان.

الهجوم: محمود حسن “تريزيجيه” - أشرف بن شرقي - محمد شريف.

ويفقد الأهلي خدمات أحمد سيد “زيزو” بسبب إصابة عضلية، وإمام عاشور بعد إصابته بفيروس A.

إلى جانب زيزو وإمام عاشور، يغيب  الثلاثي أشرف داري وكريم فؤاد ومحمد شكري، بسبب الإصابة أيضاً، إضافة إلى أحمد عبد القادر الذي يخضع للتأهل.

ويعيش الأهلي أزمة كبيرة على مستوى النتائج، حيث فشل في تحقيق الفوز آخر 3 مباريات بمسابقة الدوري، كما حقق انتصارًا وحيدا منذ انطلاق المسابقة.

وتراجع الأهلي إلى المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 6 نقاط من 5 مباريات.

خالد الغندور مباراة الاهلي سيراميكا عماد النحاس لمواجهة سيراميكا كليوباترا الشناوي

