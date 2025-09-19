قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

اكتمال عمومية الأهلي بترتيبات تنظيمية للتصويت على اللائحة

صورة من الجمعية العمومية للأهلي
صورة من الجمعية العمومية للأهلي
إسلام مقلد

شهد مقر النادي الأهلي بالجزيرة صباح اليوم الجمعة اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية الخاصة، بعدما تجاوز عدد الأعضاء المسجلين في كشوف الحضور حاجز الخمسة آلاف عضو، وهو العدد المطلوب قانونًا لبدء إجراءات التصويت على تعديلات لائحة النظام الأساسي للنادي.

فتح باب التصويت من التاسعة صباحًا وحتى السابعة مساءً

بدأت عملية التصويت في التاسعة صباحًا وتستمر حتى السابعة مساءً، حيث ناشدت إدارة الأهلي أعضاءها ضرورة الحضور والمشاركة الفعالة في هذا الحدث التاريخي، باعتباره خطوة حاسمة نحو تعزيز الاستقرار المؤسسي وتفعيل ما أقره قانون الرياضة الجديد رقم 171 لسنة 2025.

خدمات لوجستية وتنظيمية للأعضاء

وفرت إدارة الأهلي حزمة من الخدمات غير المسبوقة لتسهيل مشاركة الأعضاء، حيث خصصت أتوبيسات مجانية لنقل الأعضاء من فروع النادي الثلاثة بمدينة نصر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة إلى مقر الجزيرة ذهابًا وإيابًا طوال اليوم.

كما تم تعليق كشوف العضوية في أماكن بارزة داخل المقر، ليتعرف كل عضو بسهولة على رقم لجنته الانتخابية.

كما جرى تخصيص نقاط استعلام في مختلف أرجاء المقر للرد على استفسارات الأعضاء ومساعدتهم في الوصول إلى لجان التصويت، إلى جانب توفير سيارات جولف لنقل الأعضاء بين البوابات الرئيسية ومقار اللجان، فضلًا عن تأجير جراجات الأوبرا والمعلمين وحي غرب لخدمة الأعضاء مجانًا طوال فترة انعقاد الجمعية.

اهتمام خاص بكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة

ولم تغفل إدارة الأهلي عن الجوانب الإنسانية، حيث وضعت ترتيبات استثنائية لضمان راحة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، شملت مسارات خاصة للدخول والخروج، وخدمات نقل مخصصة، إضافة إلى مناطق انتظار عائلية وخدمات ترفيهية للأطفال، بما يضمن تجربة متكاملة لجميع أعضاء الجمعية العمومية.

أجواء تعكس مكانة الأهلي المؤسسية

الاستعدادات التنظيمية المتميزة التي رافقت انعقاد الجمعية العمومية تعكس حرص إدارة النادي الأهلي على إظهار هذا الحدث بما يليق بمكانة النادي وتاريخه العريق، خاصة أن التصويت على تعديلات اللائحة يعد محطة فارقة في مسيرة القلعة الحمراء نحو مزيد من الاستقرار والتطوير المؤسسي.

النادي الأهلي الأهلي الجمعية العمومية

