صافرة محمود وفا تدير قمة الأهلي وسيراميكا في الدوري

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم إدارة مواجهة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، المقررة في الثامنة من مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة لبطولة الدوري الممتاز، إلى الحكم محمود وفا، ويعاونه سامي هلهل ويوسف البساطي، فيما يتواجد عبد الرحمن صالح كحكم رابع، بينما سيتولى الثنائي طارق مجدي وحسام عزب مهمة تقنية الفيديو "فار".

محمود وفا.. وجه شاب على الساحة التحكيمية

ويُعد محمود وفا، المولود عام 1990 بمحافظة كفر الشيخ، من أبرز الحكام الصاعدين في الكرة المصرية. لعب سابقًا في دوري الدرجة الرابعة مع نادي البرلس، مسقط رأسه، قبل أن يعتزل كرة القدم عام 2015 ويتجه إلى التحكيم.

وخلال مسيرته أدار العديد من المباريات المحلية المهمة، أبرزها نهائي كأس الرابطة بين سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي، كما أدار 28 مباراة في بطولة الدوري منذ موسم 2017-2018، بينها ثلاث مباريات هذا الموسم، دون أن يقود أي مواجهة للأهلي من قبل.

أجواء مشتعلة قبل القمة

المباراة المنتظرة بين الأهلي وسيراميكا لا تُصنف ضمن المواجهات السهلة، إذ تتسم دائمًا بالإثارة والندية حتى الدقائق الأخيرة، خاصة مع تقارب مستوى اللاعبين وحرص الفريقين على خطف النقاط الثلاث.

ظهور ثانٍ للجهاز الفني المؤقت للأهلي

وتحمل المواجهة أهمية خاصة للأهلي، حيث ستكون الثانية تحت قيادة جهازه الفني المؤقت الذي يقوده عماد النحاس، ويعاونه وليد صلاح الدين مديرًا للكرة، عادل مصطفى مدربًا عامًا، محمد نجيب مدربًا مساعدًا، أمير عبد الحميد مدربًا لحراس المرمى، وعبد الرحمن عيسى مخططًا للأحمال، وذلك لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي خلفًا للإسباني خوسيه ريبيرو الذي رحل مؤخرًا بسبب تراجع النتائج.

الأهلي يدخل اللقاء واضعًا نصب عينيه العودة القوية إلى المنافسة وحصد النقاط كاملة أمام سيراميكا، الذي اعتاد بدوره تقديم مباريات قوية أمام الكبار، ما يجعل السهرة الكروية على استاد القاهرة مفتوحة على كل الاحتمالات.