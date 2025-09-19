قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جامعة حلوان مستعدة لانطلاق العام الجامعي الجديد 2025–2026
صواريخ بانتسير.. وحش روسي جديد يدخل الخدمة العسكرية
فوز متحف قصر محمد علي بالمنيل بالمركز الأول كأفضل مشاركة على مستوى المتاحف لعام 2025
400 جنيه تراجعًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن
اعترافات جديدة في واقعة سرقة المتحف المصري: المتهم الثالث يكشف تفاصيل بيع الأسورة الذهبية
أول تعليق من مدرب تشيلسي قبل مواجهة مانشستر يونايتد
جوارديولا يمتدح هالاند ويقلل من استثمارات أرسنال قبل القمة المرتقبة
يوسف أبو كويك: المنظومة الصحية في غزة تنهار والغارات الإسرائيلية تمتد جنوبًا
المسؤولية الطبية.. الحصول على موافقة المريض قبل الجراحة أو تقرير طبي بديل
برقم تليفون.. استغاثة على السوشيال تخص الناجية من جريمة الدقهلية
موعد مباراة الزمالك والجونة في الجولة الثامنة بالدوري
دعاء بداية العام الدراسي الجديد .. رددوه الآن تحفظ الأبناء وتمنحهم التفوق والنجاح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمود وفا حكما لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري

الحكم محمود وفا
الحكم محمود وفا
إسلام مقلد

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم إدارة مواجهة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، المقررة في الثامنة من مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة لبطولة الدوري الممتاز، إلى الحكم محمود وفا، ويعاونه سامي هلهل ويوسف البساطي، فيما يتواجد عبد الرحمن صالح كحكم رابع، بينما سيتولى الثنائي طارق مجدي وحسام عزب مهمة تقنية الفيديو "فار".

محمود وفا.. وجه شاب على الساحة التحكيمية

ويُعد محمود وفا، المولود عام 1990 بمحافظة كفر الشيخ، من أبرز الحكام الصاعدين في الكرة المصرية. لعب سابقًا في دوري الدرجة الرابعة مع نادي البرلس، مسقط رأسه، قبل أن يعتزل كرة القدم عام 2015 ويتجه إلى التحكيم.

وخلال مسيرته أدار العديد من المباريات المحلية المهمة، أبرزها نهائي كأس الرابطة بين سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي، كما أدار 28 مباراة في بطولة الدوري منذ موسم 2017-2018، بينها ثلاث مباريات هذا الموسم، دون أن يقود أي مواجهة للأهلي من قبل.

أجواء مشتعلة قبل القمة

المباراة المنتظرة بين الأهلي وسيراميكا لا تُصنف ضمن المواجهات السهلة، إذ تتسم دائمًا بالإثارة والندية حتى الدقائق الأخيرة، خاصة مع تقارب مستوى اللاعبين وحرص الفريقين على خطف النقاط الثلاث.

ظهور ثانٍ للجهاز الفني المؤقت للأهلي

وتحمل المواجهة أهمية خاصة للأهلي، حيث ستكون الثانية تحت قيادة جهازه الفني المؤقت الذي يقوده عماد النحاس، ويعاونه وليد صلاح الدين مديرًا للكرة، عادل مصطفى مدربًا عامًا، محمد نجيب مدربًا مساعدًا، أمير عبد الحميد مدربًا لحراس المرمى، وعبد الرحمن عيسى مخططًا للأحمال، وذلك لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي خلفًا للإسباني خوسيه ريبيرو الذي رحل مؤخرًا بسبب تراجع النتائج.

الأهلي يدخل اللقاء واضعًا نصب عينيه العودة القوية إلى المنافسة وحصد النقاط كاملة أمام سيراميكا، الذي اعتاد بدوره تقديم مباريات قوية أمام الكبار، ما يجعل السهرة الكروية على استاد القاهرة مفتوحة على كل الاحتمالات.

لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم لجنة الحكام الاتحاد المصري لكرة القدم الأهلي وسيراميكا سيراميكا كليوباترا الأهلي الدوري الممتاز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاطفال الثلاثة

كان بيحب أولاده وبيجهز لمدارسهم.. صديق المتهم بإنهاء حياة صغاره الـ 3 يكشف تفاصيل جديدة

أسعار الطماطم

مجنونة ياقوطة| موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو

امام عاشور

الأهلي يوقف مفاوضات تجديد إمام عاشور

صورة أرشيفية

الإجازة خلصت.. عودة الطلاب لمدارسهم غدا وهذه خريطة العام الدراسي الجديد

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 19-9-2025

شيكو

سبب استبعاد شيكو بانزا من مباراة الزمالك والإسماعيلي

حالة الطقس

الأمواج 4 أمتار.. الأرصاد تحذر: ابتعدوا عن الشواطئ حتى هذا الموعد

الرئيس السيسي

قرارات رئاسية وتوجيهات للحكومة.. الرئيس السيسي يوجه بتوفير مخزون مطمئن من السلع

ترشيحاتنا

وزير الشباب والرياضة يفتتح البطولة الدولية للجمباز

وزير الرياضة يفتتح بطولة الفراعنة الدولية للجمباز الفني

محمد صلاح

عظيم.. آرني سلوت يشيد بمحمد صلاح ويؤكد جاهزية ليفربول لمواجهة إيفرتون في ديربي الميرسيسايد

ألونسو

ألونسو يشيد فينيسيوس.. ويتحدث عن أوراق ريال مدريد قبل مواجهة إسبانيول

بالصور

لوك بسيط.. شيماء سيف تبهر متابعيها | شاهد

شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف

تويوتا تحسن كورولا GR موديل 2026 بحيلة ذكية

تويوتا
تويوتا
تويوتا

بيطري الشرقية يفحص 3132 رأس ماشية ضد البروسيلا والسل البقري

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

لوك مختلف.. هنا الزاهد تبهر متابعيها بأحدث جلسة تصوير

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد