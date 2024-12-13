أخبار التوك شو| مصطفى بكري: الرئيس السيسي مستمر في تعزيز مكانة مصر الإقليمية والدولية.. وزير الخارجية: المرحلة الحالية بسوريا تتطلب عملية سياسية شاملة ذات ملكية وطنية خالصة

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

مصطفى بكري: الرئيس السيسي مستمر في تعزيز مكانة مصر الإقليمية والدولية

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، لا يألو جهدا للتواصل مع دول العالم، مشيرا إلى أن الرئيس مستمر في تعزيز مكانة مصر الإقليمية والدولية خلال زياراته الخارجية الأخيرة للنرويج والدنمارك وايرلندا.

وزير الخارجية: المرحلة الحالية بسوريا تتطلب عملية سياسية شاملة ذات ملكية وطنية خالصة

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، موقف مصر الداعي إلى ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.

خالد فكري: لا مشكلة في الخبز المدعم والمخابز تعمل بكل طاقتها دون مشكلة

أكد خالد فكري، سكرتير شعبة مخابز القاهرة بالغرفة التجارية، أن مخابز الخبز المدعم تعمل بكامل طاقتها دون أي مشاكل، لافتًا، إلى أن اجتماع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع شعبة المخابز شهد مناقشة ناقش الوزير توجه الدولة نحو التحول من نظام الدعم العيني إلى الدعم النقدي.

الغرف التجارية: الحكومة تعمل على توفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين

قال متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الحكومة تدعم التجار، وتساعد على توفير المنتجات لاسيما السلع الاستهلاكية، للتقليل من وطأة الميزانية الخاصة بالمستهلك، في ظل اختلاف وزيادة الأسعار.

وزير العمل: سنضاعف منحة العمالة غير المنتظمة الفترة المقبلة

وجه محمد جبران، وزير العمل، رسالة للمواطنين بشأن عقود العمل، قائلا: "أي عقد عمل يجيلك لازم تتأكد منه من خلال وزارة العمل".

سوليفان: زيارتي للقاهرة والدوحة تهدف إلى التوصل لاتفاق في غزة خلال هذا الشهر

أكد جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي، أنه زيارته للقاهرة والدوحة تهدف إلى التوصل لاتفاق في غزة خلال هذا الشهر، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل .

جوتيريش: نشعر بالقلق بسبب الغارات الإسرائيلية على عدة مواقع في سوريا

أكد انطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، :" : نشعر بالقلق بسبب مئات الغارات الإسرائيلية على عدد من المواقع في سوريا"، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

العودة الطوعية للاجئين السوريين تشهد زيادة بعد سقوط الأسد.. تفاصيل

أكدت آية السيد، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من عمان، على الأهمية الكبرى لمعبري "جابر الحدودي" الفاصل بين الأردن وسوريا من الناحية الأردنية، و"نصيب" من الجهة السورية، حيث يُعتبران المعبرين الوحيدين حاليًا اللذين يشهدان حركة للمسافرين والزوار وأيضًا للحركة التجارية.

وزير النقل بسوريا: فتح الأجواء أمام حركة الطيران خلال الساعات القادمة

أكد وزير النقل بالحكومة الانتقالية في سوريا، أنه سيتم خلال الساعات القادمة فتح الأجواء السورية أمام حركة الطيران، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



جاد شويري: لم أقدم كليبات جريئة فقط.. وآخر 10 سنوات عرضت أعمالا مع نجوم كبار

قال الفنان اللبناني جاد شويري، :" إن الفن اللي بقدمه مش قصير ومش كل واحد عمل أغنية أمام فنان لازم تقعد سنين طويلة وأنا عملت فن خفيف وعملت مع وديع الصافي وجورج وسوف وبتحول مع الفنان اللي بشتغل معاه بالكلام واللحن والاخراج



