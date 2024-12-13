حدث ليلا | الأرصاد تحذر: موجة طقس بارد .. وثيقة مخابراتية تكشف تفاصيل سقوط بشار .. إطلاق شبكة أون سبورت

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عودة الأمطار.. الأرصاد تحذر من موجة انخفاض جديدة في درجات الحرارة

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اعتبارًا من اليوم الجمعة، سوف يشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية…

وزير الخارجية يلتقي رئيس شركة تيدا الصينية مُطور المنطقة الاقتصادية المشتركة

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الجمعة، بـ "تشو دي فو" رئيس مجلس إدارة شركة "تيدا" الصينية

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب..

أحداث الدقهلية.. الحكم على المتهم بابتزاز ابنة شيرين وإحالة أوراق قاتل شقيقه للمفتي

نشر "صدى البلد "خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة بمحافظة الدقهلية نستعرض أبرزها...........

بيراميدز يفشل في تكرار سيناريو رمضان صبحي مع أكرم توفيق.. تفاصيل

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن أكرم توفيق، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رفض عرض مغري من نادي بيراميدز لضمه نهاية الموسم الجاري.

المتحدة للرياضة تعلن إطلاق شبكة أون سبورت

أعلنت الشركة المتحدة للرياضة، اليوم الخميس، عن أحد أضخم المشروعات الإعلامية والرياضية في مصر، من خلال حفل إطلاق شبكة أون سبورت، بشكل ومضمون جديد، ومختلف.

جوني ديب يختتم مهرجان البحر الأحمر بفيلمه الجديد .. القائمة الكاملة للجوائز

اختتم مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي فعاليات دورته الرابعة بحفل منظم…

"حالة من الصمت" يتوج بأفضل وثائقي في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

فاز الفيلم الوثائقي "حالة من الصمت" للمخرج سانتياغو مازا بالنسخة الثانية من جائزة "الشرق الوثائقية

عمرو يوسف يكشف لصدى البلد عن التحضيرات للجزء الثاني من فيلم شقو.. فيديو

قال الفنان عمرو يوسف إن 2024 سنة ناجحة سينمائياً بالنسبة له

كاتب صحفي: إسرائيل لن تتحرك لتدمير القدرات العسكرية السورية دون موافقة أمريكا

أكد الدكتور أسامة السعيد، رئيس تحرير جريدة "الأخبار"، أن زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، لا تركز بشكل كبير على الملف السوري بقدر تركيزها على الأوضاع في قطاع غزة ..

أشرف عبدالباقى عن التعامل من نجلته المخرجة: بنشتغل باحتراف وبسمع كلامها

كشفت المخرجة زينه أشرف عبدالباقى كواليس التعامل مع والدها الفنان أشرف عبدالباقى أثناء تصوير فيلمها الأخير.

الأردن.. حريق يلتهم مركز رعاية مسنين ويودي بحياة 6 أشخاص

شهد الأردن صباح اليوم الجمعة حادثاً مأساوياً، حيث اندلع حريق هائل في مركز رعاية المسنين التابع لجمعية الأسرة البيضاء، مما أسفر عن وفاة ستة من نزلاء المركز .

وثيقة للمخابرات السورية تكشف تفاصيل عن سقوط النظام.. ماذا جاء فيها؟

كشفت وثيقة عثر عليها في مقر المخابرات الجوية السورية بدمشق أن قيادة قوات النظام السوري أمرت جنودها بالجاهزية يوم 28 نوفمبر الماضي

أصدر الرئيس الأمريكي، جو بايدن الخميس، استراتيجية طال انتظارها لمواجهة الكراهية ضد المسلمين والعرب والتي تزايدت بشكل حاد منذ اندلاع الحرب في غزة



