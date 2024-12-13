الأردن.. حريق يلتهم مركز رعاية مسنين ويودي بحياة 6 أشخاص

شهد الأردن صباح اليوم الجمعة حادثاً مأساوياً، حيث اندلع حريق هائل في مركز رعاية المسنين التابع لجمعية الأسرة البيضاء، مما أسفر عن وفاة ستة من نزلاء المركز وإصابة ستين آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

ووفقًا لوكالة الأنباء الأردنية، نشب الحريق في الطابق الأول من المركز والذي يقطنه 111 نزيلاً، وتحديداً في قسم "دار ضيافة المسنين"، كما صرحت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى.

وامتدت النيران بسرعة لتشمل مساحة تقدر بـ 80 متر مربع، مما أدى إلى حالة من الهلع والفوضى داخل المركز.

وبحسب الوزيرة، هرعت على الفور فرق الدفاع المدني إلى مكان الحادث للسيطرة على النيران وإجلاء المصابين. وتمكنت فرق الإطفاء من احتواء الحريق ومنع امتداده إلى الأبنية المجاورة، فيما تم نقل المصابين إلى مختلف المستشفيات الحكومية لتلقي العلاج اللازم.

وأكدت الوزيرة بني مصطفى، أن جميع المسنين الذين تم إخلاؤهم بصحة جيدة، فيما لقي ستة من النزلاء حتفهم نتيجة استنشاق الدخان والحروق الشديدة. وقد تم نقل الجثامين إلى الطب الشرعي لإجراء التحقيقات اللازمة.

وأشارت الوزيرة إلى أن الجهات المختصة باشرت تحقيقاتها لمعرفة أسباب اندلاع الحريق، حيث سيتم الاستماع إلى أقوال الشهود وتفحص الموقع للوصول إلى نتائج دقيقة.