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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فيديو جراف

منى زكي تعيد روح كوكب الشرق للشاشة .. حكاية أم كلثوم ومرضها النادر

فيلم الست
فيلم الست
مروج حسني
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تنتظر الفنانة منى زكي عرض فيلمها الجديد “الست”، الذي تقدم فيه شخصية كوكب الشرق أم كلثوم، والمقرر طرحه خلال الأشهر المقبلة وأعربت منى عن حماسها وتوترها حيال هذا العمل، واصفة إياه بأنه من أصعب الأدوار في مسيرتها الفنية.

قصة فيلم الست بطولة مني زكي 

قصة فيلم الست بطولة مني زكي 

يركز فيلم الست على المحطات البارزة في حياة أم كلثوم، بدءًا من رحلتها في عالم الغناء وصولًا إلى معاناتها مع مرض نادر، وهو “فرط نشاط الغدة الدرقية”، الذي أثر على حياتها الفنية، متسببًا في أعراض مثل جحوظ العينين.

كما يتناول الفيلم تحديها للمرض، خاصة أن الجراحة كانت العلاج الوحيد، وهو ما كان يمثل خطرًا على أحبالها الصوتية ومستقبلها الغنائي.

أبطال فيلم الست 

أبطال فيلم الست 

الفيلم من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، منهم: محمد فراج، عمرو سعد، أحمد حلمي، كريم عبد العزيز، سيد رجب، وأحمد داود.

من جهة أخرى، أعربت منى زكي عن فخرها بتكريمها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، مشيرة إلى دعم زوجها الفنان أحمد حلمي في مسيرتها الفنية.

وأكدت اعتزازها بكونها فنانة مصرية تنتمي لحضارة عريقة، معبرة عن سعادتها بالتطور السينمائي في المنطقة العربية.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.
شاهد الفيديو:

ام كلثوم منى زكى فيلم الست الفنانة منى زكى

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