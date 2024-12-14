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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مأساة دار المسنين في الأردن .. فيديو لنزيل تسبب بالحريق | شاهد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
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قالت وسائل إعلام أردنية إن السلطات تحقق مع مسن ستيني لإضرامه النار في مركز خاص لرعاية المسنين في العاصمة الأردنية عمّان، يوم الجمعة.

وتوفي 6 نزلاء، وأصيب 5 آخرون بإصابات بالغة و55 إصابة متوسطة، إثر حريق شب في الطابق الأول لمركز خاص لرعاية المسنين "جمعية الأسرة البيضاء"، يوم الجمعة.

وحسبما نقلت وكالة "بترا" للأنباء عن وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى فإن 111 نزيلا يقطن في المركز.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات إعلامية أردنية فيديو لرجل يشعل النار في غطاء للنوم ويضعه على أريكة في مركز رعاية المسنين.

وقالت مواقع أردنية إن السلطات تحقق مع المسن الذي أشعل الحريق وذلك تمهيدا لإحالته للمدعي العام لاستجوابه.

وتفقد رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان صباح الجمعة، أوضاع المصابين جراء الحريق الذي نشب في دار رعاية المسنين.

ووجه المسؤول الأردني وزارة التنمية الاجتماعية لتأمين الحالات التي تم إخلاؤها إلى مراكز إيوائية أخرى بكامل احتياجاتهم من المستلزمات والرعاية اللازمة.

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