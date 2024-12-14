الاحتلال ينسف عددا من المباني السكنية في النصيرات وسط قطاع غزة

عرضت فضائية “القاهرة الإخبارية” خبرا عاجلا، حيث أعلن إعلام فلسطيني، أن طيران الاحتلال ينفذ غارة عنيفة على حي الكرامة شمال غربي مدينة غزة شمالي القطاع، كما قام الاحتلال بنسف عدد من المباني السكنية في النصيرات وسط قطاع غزة.ولفتت وسائل الإعلام إلى أن هناك شهداء ومصابين في قصف للاحتلال استهدف مدرسة تؤوي نازحين في شارع يافا شمال شرقي مدينة غزة.وفي سياق آخر: قالت القيادة المركزية الأمريكية إن الجنرال مايكل كوريلا، قائد القيادة المركزية، التقى برئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هيرتسي هاليفي، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، يوم الأربعاء الماضي خلال زيارته إلى تل أبيب.

وجاء في بيان القيادة المركزية الأمريكية: "ناقش المسئولان مجموعة من القضايا الأمنية الإقليمية، بما في ذلك الوضع المستمر في سوريا، والاستعداد لمواجهة التهديدات الاستراتيجية والإقليمية الأخرى"، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.