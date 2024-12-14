وسط أجواء ساحرة في لابلاند ..قرية بابا نويل تعج بزوار الكريسماس|شاهد

عرضت فضائية يورونيوز تقريرا بـ عنوان: “قرية بابا نويل تعج بزوار الكريسماس وسط أجواء ساحرة في لابلاند”.

ووفقًا للإحصاءات، فقد سجلت المدينة أكثر من 1.2 مليون ليلة مبيت، بزيادة 30% مقارنة بالعام السابق. هذا الارتفاع الكبير في أعداد السياح أثار مخاوف السكان المحليين الذين أعربوا عن قلقهم بشأن تأثير السياحة الجماعية على حياتهم اليومية.



ووفقًا للسكان، تسبب الإقبال السياحي في ارتفاع أسعار الإيجارات وتقلص توافر المساكن طويلة الأجل، مما حول وسط المدينة إلى "مكان عابر" يغلب عليه الطابع السياحي.



وتباينت الآراء بشأن الحلول، فقد دعا البعض إلى فرض لوائح أكثر صرامة على الإيجارات قصيرة الأجل، بينما رأى آخرون في السياحة فرصة اقتصادية تعزز النمو المحلي. وأكد رئيس البلدية، أولا كيرسيكا فاينيو، على أهمية إيجاد توازن بين نمو القطاع السياحي ورفاهية السكان، مشيرًا إلى الحاجة لتشريع وطني يضمن تحقيق هذا التوازن.

