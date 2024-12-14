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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

جامعة المنوفية تشارك في ورشة عمل لمناهضة العنف ضد المرأة

ورشة جامعة المنوفية
ورشة جامعة المنوفية
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شاركت جامعة المنوفية،  في فعاليات ورشة العمل التي نظمها فرع المجلس القومي للمرأة بدمياط لوحدات مناهضة العنف ضد المراة  بجامعات "دمياط والمنوفية و المنصورة" تحت عنوان "تفعيل دور وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية ".

وشارك في الورشة  ٤٥ من عضوات الوحدات، وذلك في إطار حملة ١٦ يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، بحضور الدكتورة شيماء نعيم مدير عام البرامج الإستراتيجية بالمجلس القومي للمرأة ومدير متابعة الوحدات بالجامعات المصرية، ومروة نبيل مقرر فرع المجلس القومي للمراة بدمياط.

وأكد الدكتور الدكتور احمد القاصد رئيس الجامعة علي  حرص الجامعة علي تفعيل دور  الوحدة بجامعة المنوفية و تقديم الدعم القانوني والنفسي والإجتماعي، وتوفير بيئة آمنة وداعمة للمرأة  في اماكن العمل و ومراحل التعليم بالجامعة، مشيراً إلى أن ذلك يتكامل مع جهود الدولة التي تهدف إلى تمكين المرأة في شتى المجالات الاقتصادية والإجتماعية والثقافية والسياسية لتحقيق التنمية المستدامة، ودعم رؤية مصر ٢٠٣٠، موجهاً الشكر لكل من يبذل الوقت والجهد من أجل مناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة من مؤسسات وأشخاص.

وجاءت مشاركة الجامعة تفعيلاً لبروتوكول التعاون بين المجلس الأعلى للجامعات والمجلس القومى للمرأة، وتناولت الورشةاهمية الوحدات داخل الجامعات المصرية ،وآلية الإحاطة داخل الجامعةواهمية وجود متطوعين من الجنسين بالوحدة بالإضافة إلي اهمية التمكين الاقتصادي للفتيات داخل الجامعات، وأهمية تفعيل أنشطة الوحدة داخل الجامعات المصرية ،وعلاقه الوحدات بمكتب شكاوي المرأة في المحافظات بالإضافة إلي تنفيذ العديد من الأنشطة داخل الورشه من جانب  اعضاءهيئة التدريس والمشاركين في الورشة .

شارك في الورشة من جامعةالمنوفية، الدكتورة رانيا عزمي وكيل كلية الطب لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتورة رباب مشعل الأستاذ  بكلية الإقتصاد المنزلي والدكتورة  ايمان أبو الخير المدرس بكلية الحقوق،و المهندسة  سهيلة إبراهيم  مدير عام الإدارة العامة للصيانة  وامل فايد مدير إدارة الإعلام بالجامعة  وشيماء شديد  مدير  إدارة العلاقات العامة بالجامعة ، ورانيا  الأحمدي بالإدارة العامة لشئون خدمة المجتمع.

المنوفية محافظة المنوفية جامعة المنوفية ورشة عمل

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