أميرة فتحي ترد على شائعات خلعها للحجاب والتورط مع "عبدة الشيطان"

ظهرت الفنانة أميرة فتحي كضيفة في برنامج “كلام الناس” مع الإعلامية ياسمين عز، الذي يُعرض عبر قناة “MBC مصر”، وتحدثت خلال اللقاء عن حياتها الشخصية والشائعات التي طالتها خلال مشوارها الفني، مما جعل تصريحاتها تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي.

حقيقة خلع الحجاب وقضية “عبدة الشيطان”

وردت أميرة فتحي على الشائعات التي انتشرت عنها، ومنها ارتداؤها الحجاب وخلعه بسبب التمثيل، مشيرة إلى أن هذا الأمر مجرد خلط بسبب دورها في فيلم “صعيدي في الجامعة الأمريكية”، حيث ظهرت فيه بشخصية فتاة محجبة.

وقالت: “أنا متحجبتش قبل كده، كان مجرد دور، لكن ده دليل على مصداقية الدور، وإن الناس صدقت إني محجبة”.





وعن شائعة ارتباطها بقضية “عبدة الشيطان”، أوضحت فتحي أن الأمر ليش له أساس من الصحة، وسبب هذه الشائعة هو وجود ابنة فنانة معروفة في تلك القضية، مما دفع البعض للظن بأنها ابنتها.

وتابعت: “كانت حاجة غريبة جدًّا، كان في بنت فنانة معروفة في الموضوع، وافتكروا إني بنتها، الموضوع دخل في بعضه”.

حقيقة الفيديو المنتشر مع محمد رجب

وعلقت أميرة فتحي على الفيديو الذي جمعها بالفنان محمد رجب وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنه لا يوجد أي ارتباط بينهما.

وقالت: “مفيش الكلام ده خالص، دي بنت كانت عايزة تعمل مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي، أنا كنت مروحة لاقيته واقف بره القاعة، فطبيعي وقفت سلمت عليه، أنا لا وصلته ولا هو وصلني”.

كل أصدقائي رجالة

كشفت الفنانة أميرة فتحي أن جميع أصدقائها المقربين رجال، مرجعة ذلك إلى الغيرة التي قد توجد بين النساء.

وأضافت: “يمكن السبب في ده هو الغيرة اللي أحيانًا بتحصل بين الستات، وده خلاني قعدت فترة زعلانة، من وأنا في المدرسة ولحد دلوقتي أصدقائي رجالة وقريبين مني، أقدر أتكلم معاهم براحة وهما كمان بيعملوا كده، بحس إن الستات اللي يحبوني هم اللي واثقين في نفسهم، لكن في كتير مش واثقين ومهزوزين، وده بيكون مشكلة بالنسبالي، عندي إحساس قوي تجاه الناس، ومن أول مرة أشوف حد، خصوصًا الستات، بحس بيهم”



علاقتها بالفنانة سوسن بدر وأحمد فتحي

نفت الفنانة أميرة فتحي الشائعات التي تداولها البعض حول كونها ابنة الفنانة الكبيرة سوسن بدر أو شقيقة لاعب النادي الأهلي أحمد فتحي، مؤكدة أن الأمر مجرد خلط من الجمهور.

وعلقت أميرة فتحي على الشائعات بقولها: "موضوع أستاذة سوسن بدر كان يشرفني جدًا، وأنا بحبها على المستوى الإنساني والفني، واشتغلنا معًا في مسلسل 60 حلقة، وكانت أمي فعلاً في العمل، لكن الأمر توقف عند المسلسل فقط."

وعن شائعة قرابتها باللاعب أحمد فتحي، قالت أميرة: “ده موضوع غريب جدًا، مرة دخلت محل إكسسوارات هواتف، وفوجئت بصاحب المحل بيقول لي: 'أنا متراهن مع واحد صاحبي إنك مش أخت أحمد فتحي، على مكسب 1000 جنيه'.”





غياب عن الساحة الفنية

جدير بالذكر أن أميرة فتحي غابت عن الساحة الفنية منذ فترة طويلة ولم تشارك في أعمال جديدة، وكان آخر ظهور لها في مسلسل “السرايا”، إلى جانب نخبة من النجوم منهم سوسن بدر، مصطفى كامل، ودنيا عبد العزيز، وهو من تأليف أحمد صبحي وإخراج وائل فهمي عبد الحميد.