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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أخبار البلد

جامعة حلوان تعلن شكل امتحانات نصف العام الدراسي..وعمداء يكشفون موعد انطلاقها

طلاب جامعات
طلاب جامعات
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ايام وتنطلق امتحانات الفصل الدراسي الاول بالجامعات المصرية حيث يبحث الكثير من الطلاب عن موعد انطلاقها بالإضافة إلى شكل ونظام امتحانات نصف العام، وتواصل موقع صدي البلد مع عدد من عمداء كليات جامعة حلوان والقاهرة لمعرفة كافة التفاصيل.

قالت الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، إن الكلية انتهت من وضع جداول استرشادية لامتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول من العام الجامعى 2024/ 2024 ، لعرضها على الطلاب لتلقى مقترحات واستطلاع آرائهم لتقديم حول ترتيب الجدول والامتحانات اذ أن الطلاب يرغبون فى بعض الأحيان تقديم مواد على مواد مشيرة إلى أنه من المقرر أن يتم إعلان الجدوال النهائية خلال أسبوع.

وأضافت الدكتورة ميسون قطب، أنه تم وضع مقترح جداول لامتحانات مرحلة الدراسات العليا والطلاب الوافدين موضحة أنه من المقرر أن تنطلق اختبارات نهاية الفصل الدراسى الأول 28 ديسمبر وتستمر لمدة شهر على أن يكون الانتهاء من ماراثون الامتحانات يوم 23 يناير مشيرة إلى تطبيق نظام تداخل الامتحانات بين المواد النظرى والعملى لمراعاة الطاقة الاستيعابية للقاعات والمدرجات.

ولفتت الدكتورة ميسون قطب  أنه وفقا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات بشأن نظام الامتحانات ستعقد الاختبارات بنظام البابل شيت "صح وخطأ واختيار من متعدد" وأيضا الاسئلة المقالية لقياس وجهات نظر الطلاب ومنحهم الفرصة التعبير عن آرائهم.

قالت الدكتورة سهى عبد الوهاب عميد كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان، إنه تم الانتهاء من وضع الجداول الخاصة بتنظيم امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول بحيث تنطلق امتحانات المقررات العملى نهاية شهر ديسمبر الجارى، وتم وضع الجداول الخاصة بالمواد النظرى 4 يناير المقبل على أن تنتهى الكلية من الامتحانات يوم 23 يناير.

وأشارت الدكتورة سهى عبد الوهاب  أن الاختبارات ستعقد مزج بين الاسئلة المقالية، والبابل شيت وفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات، لافتة إلى أن جداول الامتحانات راعت إجازات أعياد الميلاد فى الجدول لتكون إجازة من الاختبارات.

قالت الدكتورة لبنى فريد عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، إن الكلية انتهت من وضع جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول بالنسبة لطلاب المستويات الدراسية المختلفة والبرامج الخاصة.

وأوضحت عميدة تجارة القاهرة، أن المقرر بدأ امتحانات الفصل الدراسي الاول لعام 2025 يوم 18 ديمسبر الجاري، وتنتهى منتصف شهر يناير.


وأضافت الدكتورة لبنى فريد، أن أساتذة المواد يستعدون بوضع نماذج للاسئلة والاختبارات، لافتة إلى الالتزام بقرار مجلس الجامعة والمجلس الأعلى للجامعات بشكل وطبيعة الامتحان بيحث يضم أسئلة مقالية مع البابل شيت.

وأشارت عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، إلى أن جداول الامتحانات راعى إجازات عيد الميلاد واحتفالات بداية السنة الميلادية.

وواصلت جامعة القاهرة نجاحاتها في مجال التصنيفات الدولية، حيث احتلت المركز الثامن في تصنيف التايمز العربي، متصدرة بذلك جميع الجامعات المصرية، بينما جاءت في المركز الثامن على المستوى العربي في تصنيف 2024 بعد أن كانت في المركز 28 في تصنيف العام الماضي 2023، كما كانت في المركز 33 في العام 2022.

جامعة حلوان كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان الفنون التطبيقية بجامعة حلوان

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