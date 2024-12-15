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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

رياضة

أمير هشام: ما حدث من الأهلي في لقاء باتشوكا تهريج

الاهلي
الاهلي
كريم عاطف
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أكد الإعلامي أمير هشام، أنه يشعر بحالة الغضب التي يعيشها جماهير النادي الأهلي بعد الخسارة أمام باتشوكا المكسيكي بركلات الترجيح، مشيرًا إلى أن الفريق خسر مواجهة كانت سهلة، وكان سيحقق تاريخًا كبيرًا بخوض نهائي الانتركونتينتال، ومواجهة ريال مدريد.

وقال عبر برنامجه بلس 90 عبر شاشة قناة النهار: "جمهور الأهلي (دمه محروق) وله الحق تمامًا، باتشوكا أضاع ركلتين ترجيح، وكأنه يهدى الأهلي البطولة، ولكن ما حدث لاحقًا شئ غريب بإضاعة ركلات الترجيح الحاسمة من كهربا ثم عمر كمال عبدالواحد وأخيرًا خالد عبدالفتاح".

وأضاف: "ما حدث اليوم كان تهريج كبير، ركلات الترجيح تقبل جميع النتائج، ولكن لابد من النزول لأرض الواقع أن اسم الأهلي لن يجعلك تفوز في كل مباراة، والحظ والتوفيق لن يتم الاعتماد عليهما في كل مرة، ولكل مجتهد نصيب".

وواصل: "هل الأهلي اجتهد وجهز نفسه من أجل الفوز على باتشوكا؟!، وهي كانت مباراة في المتناول، بكل صراحة (لا)، حذرنا كثيرًا من ذلك، وكان هناك حالة (دلع) على كل المستويات في النادي الأهلي، هل النادي أبرم صفقات قوية تساعده على تحقيق انجاز كبير في تلك البطولة؟!، وأرى ان الأهلى لم يقدم أفضل مستوى في اللقاء".

وزاد: "الطبيعي أن هناك أخطاء كثيرة من كولر، التوفيق حالفه في بعض المباريات، وخسر في السوبر الإفريقي ثم خسر كأس التحدي أمام باتشوكا، وإلى متى سيظل البطء هو سمة الملفات الحاسمة داخل النادي الأهلي، خاصة تدعيم الفريق بصفقات قوية، والمفاوضات تأخذ شهرين مع أي لاعب".

وأكمل: "ماذا أضاف منصب المدير الرياضي بالنادي الأهلي؟!، لا أحد يعرف هل محمد رمضان مديرًا للكرة أم مديرًا رياضيًا، تشعر أنه كان قرار لامتصاص غضب الجمهور ومجرد مسكن بعد خسارة السوبر الإفريقي".

وأضاف: "أحب النقد الموضوعي، ولا اتقبل فكرة أن نقلل من مارسيل كولر، ولكن هناك بعض الأمور الفنية الغريبة، هناك لاعبين تشارك في المباريات ثم تغيب لفترات طويلة، وهو على المستوى النفسي غير قادر على التعامل بشكل جيد مع بعض اللاعبين".

وتابع: "هل كان ترتيب كهربا أن يتقدم بالتسديد لركلة الترجيح؟!، هو في الأساس بعيد عن المستوى الفني والبدني المطلوب، ما كان يميز الأهلي دائمًا هو أن "التعاطف لم يكن موجودًا"، أحيانًا يتم التمسك بلاعبين والإبقاء على آخرين لحسابات معينة، هذه الأمور كانت بعيدة عن حسابات الأهلي، الذي كان يتعامل بصرامة وحزم في مواقف كثيرة، ولم يكن هناك أي اعتبارات تخص الجماهير والسوشيال ميديا".

وأشار إلى أن الأهلي دائمًا كان يغلق صفحة الانتصارات، ويركز فقط على البطولات المقبلة، لكن جمهور الأهلي له كل الحق في انتقاداته حاليًا، بسبب التقصير والاستهتار، والفريق في الأساس لم يستعد بشكل قوي لتلك البطولة ولم يأخذ بالأسباب بدعم صفوفه بشكل قوي.

وأردف: "هناك كارثة واضحة في النادي الأهلي من بداية الموسم، الفريق خسر بطولتين، الفريق أصبح منقوصًا من عناصر مهمة، ورحل بعض اللاعبين المهمين مثل محمد عبدالمنعم وأحمد عبدالقادر وأليو ديانج، ولم يتم تعويضهم بشكل جيد، واليوم رغم ان بيرسي تاو كان جيدا للامانة الشديدة، وهناك بعض اللاعبين قدموا مستوى جيد مثل أكرم توفيق وعمر كمال رغم اضاعة ركلة الترجيح.. ولكن ماذا عن موضوع ترتيب المسددين لركلات الترجيح ولا يجوز أن يسدد كهربا وخالد عبدالفتاح وهما بعيدين عن الصورة من الأساس في المباريات".

واستطرد: "عمر كمال عبدالواحد لاعب جيد ويسدد ركلات الجزاء لكنه سدد بمنتهى الرعونة، وشعرت بأن "رجليه مش شايلاه".. ما حدث كان غريبا خصوصا بعد اهدار باتشوكا ركلتين في البداية".

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