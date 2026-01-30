ميناء دمياط يستقبل سفينه القادمة من أوكرانيا بـ بها 55810 طن من القمح



أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 12 سفينة ، بينما غادر عدد 9 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 27 سفينة ، منها السفينة (AXION ESTI ) و التي ترفع علم ليبريا ويبلغ طولها 200 م وعرضها 29 م القادمة من اوكرانيا و على متنها حمولة تقدر بـ 55810 طن من القمح لصالح القطاع العام .

وقد أوضح البيان أنه قد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 33724 طن تشمل : 6764 طن جبس معبأ و 5900 طن يوريا و 2901 طن كلينكر و 1795 طن مولاس و 297 طن بطاطس و 16067 طن بضائع متنوعة .

كما أشار البيان إلى أنه قد بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 37267 طن تشمل : 11000 طن ذرة و 11085 طن حديد و 7688 طن خردة و 7494 طن قمح .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 48108 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 30841 طنًا .