سيارات 2025 جديدة.. تبدأ من 600 ألف جنيه

سوق السيارات المصري يضم باقة متنوعة من طرازات السيارات الجديدة موديل 2025، وتوافرت تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول علي الكثير من الطرازات التي تساعهم علي التنقل والذهاب إلي أعمالهم بكل سهولة.

وذلك بفضل ما يتوافر بها من تكنولوجيات تعمل علي راحة قائد السيارة ومن ضمن تلك السيارات، بايك يو 5 بلس، ونيسان صني، وفيات تيبو، وشير تيجو 7، وبي واي دي f3 .

- بى واى دى‬ F3 موديل 2025

بى واى دى‬ F3 موديل 2025

تحصل سيارة بى واى دى‬ F3 موديل 2025 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتنتج عزم دوران 145 نيوتن/متر، وبها قوة 108 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 50 لتر .

الفئة الأولي من سيارة بى واى دى‬ F3 موديل 2025 تباع بسعر 630 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة بى واى دى‬ F3 موديل 2025 تباع بسعر 710 ألف جنيه .

- شيرى تيجو 7 موديل 2025

شيرى تيجو 7 موديل 2025

تنتج سيارة شيرى تيجو 7 موديل 2025 قوة 145 حصان، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتحتاج إلي 7.4 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها عزم دران 210 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 57 لتر، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة .

الفئة الأولي من سيارة شيرى تيجو 7 موديل 2025 تباع بسعر 999 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيرى تيجو 7 موديل 2025 تباع بسعر مليون و 85 ألف جنيه .

- فيات تيبو موديل 2025

فيات تيبو موديل 2025

تتسارع سيارة فيات تيبو موديل 2025 من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 11.5 ثانية، وبها محرك سعة 1400 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج إلي 5.7 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 45 لتر، وتنتج قوة 95 حصان، وبها عزم دوران 127 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوي إلي 185 كم/ساعة .

تباع سيارة فيات تيبو موديل 2025 داخل سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 769 ألف جنيه .

- نيسان صنى موديل 2025

نيسان صنى موديل 2025

عزم دوران سيارة نيسان صنى موديل 2025 يصل إلي 134 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 41 لتر، وتحتاج إلي 6.9 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة ف مدة 12.5 ثانية، وبها محرك سعة 1500 سي سي، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها قوة 108 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة .

الفئة الأولي من سيارة نيسان صنى موديل 2025 تباع بسعر 695 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة نيسان صنى موديل 2025 تباع بسعر 765 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة نيسان صنى موديل 2025 تباع بسعر 795 ألف جنيه .

- بايك يو 5 بلس موديل 2025

بايك يو 5 بلس موديل 2025

تنقل قوة سيارة بايك يو 5 بلس موديل 2025 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وتتسارع من الصفر وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 11.5 ثانية، وبها قوة 111 حصان، وعزم دوران 142 نيوتن/متر، وتحتاج إلي 6.8 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

الفئة الأولي من سيارة بايك يو 5 بلس موديل 2025 تباع بسعر 874 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة بايك يو 5 بلس موديل 2025 تباع بسعر 974 ألف جنيه .