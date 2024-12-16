العيد القومي لمطروح.. تنفيذ 23 مشروعا في مياه الشرب بإجمالي 11 مليار جنيه

أعلن اللواء خال شعي محافظ مطروح انه تم تنفيذ 23 مشروع تابع للهيئة القومية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بأجمالى استثمارات بلغت 11,3 مليار جنيه .

وأوضح انه تم نفيذ محطات التحلية بتكلفة 3 مليار و 946 مليون جنية ( الرميلة 4 بطاقة 65 ألف جنيه ، محطة تحلية مياه البحر بمدينة الضبعة بطاقة 40 ألف م3 ، شبكات مياه محطة تحلية سيدي براني بطاقة 2000 م3،ومحطة تحلية مياه البحر بالنجيلة بطاقة 3500 م3/يوم بتمويل من المحافظة

وأضاف تم تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بتكلفة 5 مليار و 791 مليون جنيه:

(مشروع صرف صحى متكامل بسيوة طاقة 18 ألف م3 /يوم ، وبالحمام طاقة 4 ألاف م3/يوم والضبعة طاقة 14 ألف م3 والمرحلة الثالثة بمرسى مطروح (المناطق المحرومة) طاقة 30/60 ألف م3 /يوم بالإضافة إلى عدد (3 ) محطات رفع أرقام (7-8-9).

الخطوط الناقلة وشبكات المياه بتكلفة مليار و 543 مليون جنية( محطات الرميلة الى الخزانات الاستراتيجية ، ومن محطة الضبعة إلى رافع غزالة.

كما تم إنشاء وحدتى إزالة الحديد بطاقة 1000 م3 يوم بقرية جارة أم الصغير بتكلفة 35 مليون جنيها ، وأخرى بطاقة 5000 م3 /يوم بمنطقة الدكرور تعمل بوحدتى الطاقة الشمسية بتكلفة 70 مليون جنيها .

اعادة تأهيل محطة الدكرور القديمة لتصل المياه المنتجة إلى 10 ألف م3/يوم .

جارى انشاء محطة إزالة الحديد طاقة 5000 م3 /يوم بمنطقة أبو بكر الصديق بتكلفة 70 مليون جنيها ويتم البدء بعد حفر الآبار لعدم وجود مياه كافية حاليا و حفر 3 بئر عميق بمناطق " الدكرور – أبو بكر الصديق – المراقي " بتكلفة 60 مليون جنيها .

إحلال وتجديد شبكات مياه شرب بمدينة سيوه بتكلفة 75 مليون جنيها وإنشاء 12 مراكز خدمة عملاء متطور بمختلف مراكز المحافظة .تركيب عدد " 54147 " عداد مسبوق الدفع بنسبة تنفيذ 53 %بمختلف مراكز المحافظة.