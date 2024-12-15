تعرف على عائلة الفنان الراحل نبيل الحلفاوي

رحل عن عالمنا اليوم الفنان الشهير نبيل الحلفاوي بعد وعكة صحية طارئة عن عمر يناهز ٧٧ عاما وسيشيع جثمانه مساء اليوم.





وحرص ابنا الفنان نبيل الحلفاوي على إعلان خبر وفاته عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر كما اعتاد الراحل التواصل مع الجمهور من خلاله.





وأبناء الفنان نبيل الحلفاوي هما المخرج خالد الحلفاوي الذي اشتهر بتقديم العديد من المسلسلات أبرزها كامل العدد الذي حقق نجاحا كبيرا على مدار موسميه.





وابنه الآخر هو وليد الحلفاوي وأخرج أيضا العديد من الأعمال منها "وش في وش" وفي بيتنا روبوت، ومسلسل سوبر ميرو وغيرهم.





قواعد التواصل مع الحلفاوي على تويتر









واكتفى الحلفاوي منذ سنوات بحالة التواصل المباشرة التي تحدث بينه وبين جمهوره المتابع لحسابه الرسمي على منصة إكس.









وقد اعتاد أن يتلقى منه أسئلتهم ويجيب عليها بكل صراحة، كما استخدم هذه المنصة ليطرح أفكاره ووجهات نظره.









وكتب في تعريف حسابه على "إكس": "هارب إلى هنا من الضغوط والمعاناة.. فلا يزعجنك ما قد تراه انشغالًا بما لا يستحق".









ثم وضع تدوينة مثبتة على حسابه تضمنت منهجه في التعامل مع هذه المنصة، وتفاعله مع الناس، وقال فيها: "لا يستدرجك أحد لمهاترات، احترم من يختلف بموضوعية، ولكن تجاهل سيئ النية، لا ترد على شتائم، لا تجادل ضحايا الغيبوبة، لا تشرح بديهيات، اشترِ نفسك".







