نوال تطلب الخلع .. زوجي عايز يتجوز 4 سيدات

نوال سيدة أربعينية وقفت أمام محكمة الأسرة في الكيت كات طالبة الخلع من زوجها، بسبب محاولته المستمرة للزواج من سيدة ثانية معللا ذلك بأنه ميسور الحال ولديه من الأموال ما يجعله يتزوج 4 سيدات، حيث طلبت منه الانفصال حال تصميمه على الزواج من ثانية إلا أنه رفض فقررت اللجوء إلي محكمة الأسرة.

نوال تطلب الخلع من زوجها أمام محكمة الأسرة

سردت نوال قصتها مع زوجها منذ زواجهما قبل 7 سنوات وإنجابهما طفلين، حيث قالت «كان عمري 33 عامًا وتقدّم بي سن الزواج وحينها تقدم زوجي "عبدالله" للزواج مني ووافقت الأسرة عليه كونه شخصا هادئ الطباع وصاحب شخصية قوية، وبدأت في تجهيز شقة الزوجية والعرس حينها».

تابعت نوال في قصتها: «طوال فترة الخطوبة التي بلغت 8 شهور لم تكن هناك ثمة مشكلات بيني وبين زوجي، وكنا نتفاهم جيدًا حتى يوم تزوجته ومرت السنوات بدون مشاكل بيني وبينه تجعلني أتصور في لحظة بأنني سأقف يومًا أمام محكمة الأسرة فهو زوج مثالي لا يفتعل المشاكل ويحتوي كل مشكلات المنزل العادية».

أكملت نوال: «بعد سنة جواز ربنا رزقنا بأول طفل وكنا فرحانين بيه وهو كان ديما يقولي نفسي البيت يتملى عيال وأخلف دستة كمان إحنا ظروفنا المادية كويسة، وكانت الأيام بتمر لحد ما ربنا رزقنا الطفل التاني بدون مشاكل بيني وبينه بردو وكان التفاهم بيزيد كل شوية في بيتنا».

استكملت نوال: «من حوال 9 شهور لقيت جوزي بيهزر وبيتكلم كتير في موضوع الزواج من 4 وكان بيدور ويبحث كتير عنه، وأنا قولت الراجل بيهزر أكيد ولما كانت بتوصل لخناقة كان بيقلب الموضوع هزار ويفضل يقولي أنا مستحيل أشوف حد غيرك وأنتي أم العيال وأهم حد في حياتي وشوية كلام يهديني بيه».

واختتمت نوال حديثها: «في الفترة الأخيرة من شهر كانت المشكلة بدأت لما جوزي بدأ فعلا يدور على واحدة يتجوزها وبدأ يتكلم بجد ويقولي مفيهاش حاجة أنتي عندي رقم واحد والشرع محلل لي حاجة زي دي ومفيهاش حاجة لما اتجوز واحدة تانية، لكن اتخانقنا وسبت البيت وهو معملش حاجة وبعدها طلبت الانفصال لو هيتجوز ولما رفض روحت رفعت عليه قضية خلع».