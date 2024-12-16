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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

تكنولوجيا وسيارات

سامسونج تطلق نظارة XR الجديدة منافسة لـ آبل

نظارة XR الجديدة
نظارة XR الجديدة
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بعد طول انتظار، كشفت سامسونج عن نظارة XR الجديدة التي تم تطويرها بالتعاون مع جوجل وكوالكوم، وذلك بالتزامن مع إعلان جوجل عن نظام التشغيل Android XR المخصص لتقنيات الواقع الممتد. 

بحسب “ phonearena”،ينافس  نظام التشغيل الجديد بشكل مباشر نظام Horizon OS الخاص بـ Meta والذي يتيح للشركات الأخرى استخدامه أيضًا.

لكن المفاجأة الكبرى أن نظارة

سامسونج تبدو وكأنها تستهدف منتجًا آخر هو “ آبل Vision Pro”. 

ومن الواضح أن سامسونج تتبع استراتيجية تجعلها في وضع أفضل للتفوق على آبل في هذا السوق الناشئ.

التحديات التي أضرت بآبل

واجهت نظارة Vision Pro أداءً سيئًا في المبيعات ،و السبب الرئيسي هو سعرها المرتفع للغاية الذي بلغ 3499 دولارًا.

بالاضافة إلى تصميم النظارة مبالغ فيه، وذلك وفقًا لتصريحات لهوجو بارا، الرئيس السابق لشركة Oculus، كانت Vision Pro “مجموعة تطوير مفرطة الهندسة”، حيث  حاولت آبل إثبات نفسها بإضافة تقنيات غير ضرورية، مثل إطار الزجاج وشاشة EyeSight الخارجية، ما أدى إلى زيادة التكلفة دون إضافة قيمة حقيقية.

كما  أخطأت آبل عندما ركزت على جعل Vision Pro مختلفة عن المنافسين لدرجة أنها لم توفر أي أدوات تحكم مخصصة للألعاب.

 ومع أن الشركة أعلنت الآن عن شراكة مع سوني لتقديم أدوات تحكم PSVR2 للنظارة، إلا أن الضرر قد وقع.

سامسونج تفهم السوق بشكل أفضل

استفادت سامسونج من العام الماضي لدراسة استجابة السوق لنظارة Vision Pro، ويبدو أنها تخطط لتجاوز آبل من خلال:

 تشير التقارير إلى أن سامسونج تخطط لتقديم نظارتها بسعر أقل بكثير من Vision Pro.

تعلمت سامسونج من أخطاء آبل، مثل تجاهل مشكلة عدم راحة النظارة، حيث أضافت آبل لاحقًا ملحقات مثل أشرطة رأس من تصميم شركات أخرى لتحسين الراحة. سامسونج تهدف لتقديم تجربة أكثر راحة مباشرة من البداية.

فيما تسعى سامسونج لتقديم ميزات وخدمات أكثر مقابل سعر أقل، مما سيجذب شريحة أكبر من المستهلكين.

Android XR ..نظام تشغيل مفتوح وقوي

من أكبر نقاط القوة التي تمتلكها سامسونج هي اعتمادها على Android XR، وهو نظام تشغيل مفتوح المصدر يمكن لأي مصنع استخدامه. هذا يجعله أكثر جذبًا للمطورين مقارنة بنظام visionOS المغلق.

من الميزات البارزة التي يقدمها Android XR، هي نوافذ افتراضية تعرض العالم الحقيقي ودعم أصلي لأدوات التحكم VR (ميزة غير موجودة في visionOS)، بالاضاةف إلى تكامل مع تطبيقات جوجل مثل الخرائط التي توفر اتجاهات مدمجة مع الواقع الحقيقي.

ما الذي يجب أن تفعله آبل؟

رغم التحديات، يمكن لآبل تحسين رؤيتها في سوق XR من خلال، تقديم نسخة أقل تكلفة، مثل Vision Air، يمكن أن يساعد في جذب المزيد من المستهلكين.

 وذلك عبر ايضاً التركيز على الألعاب عبر تحسين التوافق مع الألعاب الحالية وأدوات التحكم، بالضافة إلى تطوير نظارة أخف وزنًا وأكثر راحة سيجعلها أكثر جاذبية للمستخدمين.

سامسونج Android XR نظارة XR الجديدة

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