الرئيس السيسي في افتتاح المتحف الكبير: الإنجاز الحضاري نتيجة تعاون دولي واسع

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء كلمته التي ألقاها خلال افتتاح المتحف المصري الكبير، إنَّ هذا الانجاز جاء نتيجة تعاون دولي واسع ولا ننسي الدعم الكبير الذي قدمته دولة اليابان الصديقة.

وتشهد مصر اليوم السبت افتتاح المتحف المصري الكبير، أكبر متحف للآثار في العالم وأيقونة جديدة على خريطة الحضارة الإنسانية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ، و٧٩ وفداً رسمياً من بينهم ٣٩ وفداً برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات، بما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بالحضارة المصرية العريقة وبالدور الثقافي والإنساني المتفرد الذي تضطلع به مصر.