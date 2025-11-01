فرق الهلال الأحمر تنتشر لتأمين التجمعات الخاصة بعرض افتتاح المتحف المصري الكبير

نشر الهلال الأحمر المصري، اليوم، عشرات من فرق الاستجابة للطوارئ في عدد من الميادين الرئيسية بالعاصمة و المحافظات، تزامنًا مع بدء احتفالات افتتاح المتحف المصري الكبير، وذلك في إطار دوره المساند لجهود الدولة في أوقات السلم والأزمات.

تتواجد الفرق الميدانية في الميادين الكبرى بالعاصمة، ومنها: رمسيس والعباسية وروكسي وشارع صلاح سالم وشارع النصر، مزودة بكامل معداتها اللازمة لتقديم الإسعافات الأولية والتعامل الفوري مع أي إصابات طارئة.

و تنتشر الفرق فى الأماكن التي أعلنت المحافظات المصرية عن توفير شاشات عرض كبرى لمشاركة المواطنين فى الاحتفال بهذه المناسبة ومشاهدة البث الحى لها.

كما تقوم الفرق بالمرور على شاشات العرض المنتشرة لتوفير الدعم اللازم للمواطنين فى اجواء يسودها الأمان .

ويأتي هذا الانتشار ضمن خطة الهلال الأحمر المصري لتأمين الفعاليات الكبرى والاحتفالات الجماهيرية.

وإنه من دواعى فخرنا أن نقدم عبر متطوعينا وفرقنا دعما مساندا لاجهزة الدولة والمواطنين فى هذا اليوم الفارق من تاريخ مصر .