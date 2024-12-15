قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
متى إجازة عيد الميلاد 2025 في مصر .. كم يومًا
شاهد بالصور.. الرئيس السيسي يتفقد نادي الفروسية بمقر قيادة الدولة الاستراتيجي
وزير الأوقاف: "العلم والمعرفة" مفتاح البناء والعمران في فهم النصوص الشرعية
فتيات من أمام الكاميرات إلى خلف الأسوار .. حكايات البلوجرات ونهاية المشاهدات
الرئيس السيسي يتفقد الأكاديمية العسكرية المصرية ونادى الفروسية
زراعة النواب توصي بدراسة ملف الاستثمار الزراعي بالدول الإفريقية
زيزو يفتتح التسجيل للزمالك في مرمى المصري بالكونفدرالية
رمضان عبد المعز: كلام سيدنا النبى بيطمنا ويعلمنا منخافش من بكرة
الرئيس السيسي: وعي الشعب هو الضمانة الأساسية لتجاوز الأزمات الإقليمية والتهديدات المحيطة
الرئيس السيسي: أجهزة الدولة قادرة على مواجهة أي تحديات داخلية أو خارجية
حالات وقف الدعم النقدي بعد قرار النواب .. تعرف عليها
دينية النواب تناقش طلب إحاطة بشأن مسجد العمرى الأثري بكفر الشيخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

ديني

وزير الأوقاف: "العلم والمعرفة" مفتاح البناء والعمران في فهم النصوص الشرعية

وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري
وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري
إيمان طلعت
×

ألقى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، ندوة بعنوان: «تصحيح المفاهيم المغلوطة في ضوء وسطية الإسلام ودور الإعلام في تنمية القيم» بالقاعة الكبرى بجامعة الفيوم. 

جاء ذلك بحضور الدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم؛ والدكتور عاصم العيسوي، نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة؛ والدكتور أيمن أبو عمر، رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة بوزارة الأوقاف؛ والدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي لوزارة الأوقاف، والكاتب الصحفي محمود الجلاد، معاون وزير الأوقاف لشئون الإعلام؛ والشيخ محمود الشيمي، مدير مديرية أوقاف الفيوم، ولفيف من القيادات الشعبية والدعوية وأعضاء هيئة التدريس.

وفي كلمته، أشار الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، إلى قوله -صلى الله عليه وسلم: «إنَّ ممَّا أتخوَّفُ عليكم رجلٌ قرأ القرآنَ، حتَّى إذا رُؤِيَتْ بهجتُه عليه وكان ردءَ الإسلامِ اعترَّه إلى ما شاء اللهُ، انسلخ منه، ونبذه وراءَ ظهرِه، وسعَى على جارِه بالسَّيفِ، ورماه بالشِّركِ. قال: قلتُ: يا نبيَّ اللهِ، أيُّهما أوْلَى بالشِّركِ : المرمِيُّ أو الرَّامي؟ قال: بل الرَّامي». 

وأوضح أن الحديث الشريف يحوى ثلاث مراحل لهذا الشخص الذي غير وبدَّل وانحرف، المرحلة الأولى: مرحلة الأمان ولها ثلاث سمات؛ أنه أوتي القرآن، ورؤيت عليه بهجة القرآن، وأنه ردء للإسلام، أما المرحلة الثانية: مرحلة التغيُّر والانحراف وتتلخص في كلمة «غيره إلى ما شاء الله»، أما المرحلة الثالثة: وهي مرحلة الخطر، وهو التحول إلى شخص قاتل وإرهابي، وهذا تلخيص نبوي أمين ودقيق لكل تيارات التطرف عبر الزمن.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن ملخص فكر داعش هو الانحراف عن الجادة، وحمل السلاح على الآمنين؛ لذا ينبغي أن يكون لدينا علم ووعي ومواجهة وتحسب وتحصين ضد هذا الفكر بكل مشكلاته، ومؤلفاته، ونظرياته، مشيرًا إلى أن هذا الفكر ينشط أحيانًا ويخبت أحيانًا أخرى، فهو عبارة عن أمواج تتلو بعضها بعضًا.

ونوه وزير الأوقاف بأهمية العلم والمعرفة لنحسن فهم النصوص الشرعية، فتكون سببًا للبناء والعمران، وليست سببًا للدمار والخراب، وضرب مثلًا بنموذج عصري ملأ الدنيا نورًا وهداية، هو الإمام الشيخ محمد متولي الشعراوي (رحمه الله)، وضرب نماذج لأشخاص احتملوا على القرآن بغير علم فضلُّوا وأضلُّوا، بحماسهم الأهوج، فيخرجون بمفاهيم تكفيرية ظاهرها العلم والدين، وباطنها الهلاك والدمار.

وأوضح أن هناك طريقًا بديلة ممتلئة بالنور والعلم والعمران والأمان والبر والتقوى، وهذه الطريق هي التي تطبق ما جاء في القرآن الكريم، وضرب المثل بالملكة زبيدة بنت جعفر المنصور، زوجة هارون الرشيد، إذ جهزت قوافل المياه لتتوجه إلى بيت الله الحرام أثناء موسم الحج، ثم جمعت المهندسين والمتخصصين لحل المشكلة بصورة جذرية، مؤكدًا أنه ينبغي أن نكون على هذا المثال، مضيفا هذا هو النموذج الذي ينبغي أن نتدارسه ونلتزمه، ونطبقه، فهذا نموذج قرأ القرآن فصنع العمران وشيد البنيان، وقدم الحضارة للعالمين.

وفي ختام الندوة أهدى الدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، درع جامعة الفيوم إلى وزير الأوقاف تقديرًا لجهوده العلمية والدعوية وعنايته بالقرآن الكريم وحفظته.

أسامة الأزهري تصحيح المفاهيم المغلوطة وزير الأوقاف فكر داعش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا.. تفاصيل

جدول امتحانات الترم الاول 2025

جداول امتحانات الترم الأول 2025 «ابتدائي وإعدادي وثانوي» | تفاصيل عاجلة

امام عاشور

بعد الهزيمة.. الأهلي يوقع غرامة على إمام عاشور لهذا السبب

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

إجازة نصف العام 2025 بالمدارس |هل غيرت التعليم موعدها ومدتها؟..قرارات نهائية

إبراهيم فايق

بنفس الترتيب.. إبراهيم فايق يكشف من وضع قائمة مُسددي ركلات الترجيح بالأهلي

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

قرار عاجل بشأن رواتب مُعلمي الحصة المستعان بهم بالمرحلة الثانوية لسد العجز

سيد عبد الحفيظ

ملكش مكان في الأهلي .. الدرديري يشيد بتصريحات سيد عبد الحفيظ

إلهام شاهين مع يسرا أمام الكعبة

ربنا يتقبل.. إلهام شاهين تؤدي مناسك العمرة مع يسرا

ترشيحاتنا

الدكتور سانسيزباي شوقانوف

نائب مفتي كازاخستان: الأمن الفكري يشكل أساس استقرار الأفراد والأمم

المؤشر العالمي للفتوى

الإفتاء: وسائل التواصل الاجتماعي أكثر المصادر نشرًا للفتاوى العشوائية والمضللة بنسبة 39%

بعد صلاة العشاء

ماذا كان يفعل الرسول بعد صلاة العشاء؟.. 3 سُنن مهجورة فضلها عظيم

بالصور

محمد نبيل يكتب: ضي ورامبو وسنو وايت .. مصر تنير مهرجان البحر الأحمر

مهرجان البحر الأحمر السينمائي
مهرجان البحر الأحمر السينمائي
مهرجان البحر الأحمر السينمائي

بفستان محتشم| أمينة خليل تبهر متابعيها بإطلالتها في أبو ظبي

أمينة خليل
أمينة خليل
أمينة خليل

افتتاح مركز خدمة الطلبة ذوي الإعاقة بالشراكة مع الوكالة الأمريكية بجامعة الزقازيق

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

بالبيجامة الحمرا .. منة فضالي تثير الجدل بالسوشيال ميديا

منة فضالي
منة فضالي
منة فضالي

فيديو

ايمان عبد اللطيف

فرصة لأصحاب المعاشات .. شروط التقديم في شقق الإسكان الجديدة

الفان نبيل الحلفاوى

ادعوا له حالته صعبة .. تفاصيل مرض نبيل الحلفاوي | ماذا قالت عائلته ؟

الاهلى

كواليس التشكيل والقنوات الناقلة .. الأهلي يستعد لمواجهة باتشوكا المكسيكي

الذهب والدولار

3790 جنيها .. تفاصيل سعر الذهب اليوم ومفاجأة بعيار 21

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن إدارة ردود الأفعال.. بين الحق والسمو الإنساني

د. الشيماء المشد - الأستاذ المساعد بكليات الشرق العربي

د. الشيماء المشد تكتب: الهوية والتراث.. كيف نستثمر القيم الثقافية لتحقيق النجاح؟

نهال علام

نهال علام تكتب: زوجات النبي (1)

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: مباراة مينيرفا ونبتيون

د. عصام عبد القادر - أستاذ المناهج وطرق التدريس - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: دولة وشعب وقيادة ومؤسسات وطنية

المزيد