542 حالة طلاق يوميًا.. مشروع "مودة" يتحرك لمواجهة الظاهرة المقلقة

قال الدكتور أيمن عبد العزيز، المنسق التنفيذي لمشروع "مودة"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه وزارة التضامن الاجتماعي خلال المؤتمر السادس للشباب بجامعة القاهرة بالعمل على مواجهة ظاهرة الطلاق المتزايدة في المجتمع المصري.

وأوضح عبد العزيز خلال مداخلته في برنامج "الخلاصة" على قناة "المحور" أن الوزارة لجأت إلى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لدراسة الظاهرة.

وأظهرت إحصائيات عام 2017 أن مصر تشهد 198 ألف حالة طلاق سنويًا، بمعدل يومي بلغ 542 حالة.

وأشار عبد العزيز إلى أن المشكلة الأكثر إثارة للقلق تكمن في أن غالبية حالات الطلاق تحدث خلال الثلاث سنوات الأولى من الزواج، مما يعكس تحديات كبيرة في العلاقات الزوجية تحتاج إلى تدخل عاجل.

وأكد المنسق التنفيذي للمشروع أن "مودة" تسعى إلى تقليل نسب الطلاق من خلال برامج توعوية وتدريبية تستهدف الشباب المقبلين على الزواج، مشددًا على أهمية بناء أسس قوية للعلاقات الزوجية لضمان استمراريتها.