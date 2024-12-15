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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

رئيس حي منشأة ناصر يقود حملات لرفع الإشغالات وتحسين مستوى النظافة| صور

رئيس حي منشأة ناصر يقود حملات لرفع الإشغالات وتحسين مستوى النظافة
رئيس حي منشأة ناصر يقود حملات لرفع الإشغالات وتحسين مستوى النظافة
مريم عزت
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ترأس عبد العزيز عامر رئيس حي منشأة ناصر اليوم عدة حملات مكبرة ومتنوعة بنطاق الحي منذ الصباح الباكر بهدف رفع كافة الإشغالات ورفع كفاءة منظومة النظافة بنطاق الحي ،  برفقة شرطة المرافق ومسئولى المربعات والأجهزة التنفيذية.

رفع الاشغالات علي طريق الاتوستراد

شملت الحملات رفع كمية كبيرة من الإشغالات علي طريق الأوتوستراد وشرق السكة الحديد وشارع الجامع وشارع نبيل الوقاد ومزلقان المنشية، كما شاركت وحدة الرصد البيئي وشركه ارتقاء للنظافة بجهود مكثفة وفوريه  قامت من خلالها برفع مخلفات الحملة فضلا عن شن حملة نظافة مكبرة.

 ونفذت الأجهزة التنفيذية والإدارات المعنية حملة مكبرة  لرفع الإعلانات المخالفة وإزالة اي مخالفات بنطاق الحي اسفرت عن رفع إعلانات مخالفة بطريق الأوتوستراد.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة وتعليمات اللواء إبراهيم عبد الهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية.

 وأكد رئيس حي منشأة ناصر على تكثيف الحملات والعمل بجهود مكثفة للقضاء علي أي مخالفات او تجاوزات ورصد اي شكاوي، فضلا عن التأكيد على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن.

جدير بالذكر أن رئيس حي منشأة ناصر عبدالعزيز وجه  في وقت سابق، بإطلاق عدة حملات شملت متابعة بالوعات صرف مياه الأمطار، والتأكد من جاهزية وصلاحية معدات شفط المياه .

و تم المرور على بالوعات الأمطار بمحور جيهان والقبة ونفق الوزير وذلك تحسبا لاي مستجدات او تقلبات جوية، ووجه رئيس الحي برفع درجة الاستعداد والجاهزية القصوي لإستقبال موسم الشتاء، كما تم توزيع شفاطات مياه الصرف علي الأماكن الحيوية وتابعت الاجهزه التنفيذية وادارة الصرف الصحي بالحي الحملة علي قدم وساق.

وفي إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ، قام رئيس حي منشأة ناصر
بمتابعة جهود الاجهزة التنفيذية بالحي لزياده أعمدة الانارة بطريق الاوتوستراد عند مطلع ومنزل كوبري الملك خالد، كما وجه بإصلاح وإنارة أعمدة جميع الشوارع المطلة على مجموعة الأمير كبير اينال وقرقماس ومدفن شيوه كار وجميع شوارع الحي حرصا على سلامة المواطنين ولضمان توفير الأمان والسلامة لهم مع إجراءات الصيانة الدورية التي تتم بصورة منتظمة ومستمرة.

كما تفقد رئيس الحي العمل داخل المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تابع سير العمل بالمركز وتلقي طلبات المواطنين، للاطمئنان على مستوى تقديم الخدمات، وعلي رأسها الطلبات المتعلقه بملف التصالح ، مشدداً على مراعاة سرعه الاستجابه للمواطنين وتلقي طلباتهم بسهولة ويسر، في إطار القانون مؤكداً على ضرورة سرعة انتهاء تسجيل جميع الملفات والعمل على نهو الاجراءات المطلوبة داخل الحي بكل سهولة والتيسير علي المواطنين.

وأكد رئيس حي منشأة ناصر علي استمرار العمل بمساعي جادة وجهود مكثفة للوصول لحالة التكامل في الخدمات المقدمة والارتقاء بمستوي الحي، كما أكد انه لا تراخي أو تهاون في حق المواطن وسوف يتم الطرق بيد من حديد ضد المخالفين والمقصرين والتصدي لأي تجاوز او مخالفة بقوة القانون

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