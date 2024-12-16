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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

توك شو

أحمد موسى: الرئيس السيسي نوه بأن مصر مستعدة للانخراط مع سوريا لإعادة الإعمار

أحمد موسى
أحمد موسى
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كشف الإعلامي أحمد موسى، عن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماعه مع قيادات الصحافة والإعلام.

وقال الإعلامي أحمد موسى إن الرئيس السيسي أكد على ضرورة وعي الشعب المصري أمام الشائعات المسمومة التي تستهدف مقدراتها، حتى لا ننزلق لما تعرضت لها دول عدة بالمنطقة، من خلال الرؤية والقوة المصرية والمساندة الشعبية للدولة والقيادة السياسية.

وتابع خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن مصر هي الدولة الوحيدة التي نجت من خراب 2011، منوها أن العالم يعلم قدر ومكانة مصر، ما يساعد على جلب الاستثمارات الأجنبية والسياحة الخارجية.

ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن قيادة الدول الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية تحتوي على مخازن استراتيجية؛ من أجل الظروف الطارئة.

وأكد أن مصر رفضت التوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية ونقض اتفاق 1974 من قبل تل أبيب، علاوة على استهداف تل أبيب البنية التحتية لسوريا، مشددا على أن الرئيس السيسي نوه على أن مصر مستعدة في الانخراط مع سوريا في جهود إعادة الإعمار.

واختتم قائلا: الرئيس السيسي أكد على الاستمرار في التواصل مع كل الأطراف من أجل وقف إطلاق النار في غزة، واستضافة مصر لمؤتمر القاهرة الوزاري في 2 ديسمبر؛ من أجل وقف ممارسات إسرائيل الاستفزازية وتهجير الفلسطينيين ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية.
 

أحمد موسى السيسي الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي الإعلامي أحمد موسى

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