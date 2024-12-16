كهربا يدخل في حالة نفسية سيئة بعد مباراة باتشوكا

أكد الإعلامي أمير هشام، أن جمهور الأهلي سيظل يتذكر الاخفاق المؤلم أمام باتشوكا المكسيكي، ومن حقه أن يغضب دائمًا ويناقش السلبيات، مشيرًا إلى أن الخسارة أصبحت من الماضي بالنسبة لهم ولإدارة النادي.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: "ليس دفاعا عن كهربا فهو بعيد فنيا وبدنيا، ولكن المعلومة المؤكدة أن اللاعب ظُلم بالفعل لأن الحقيقة أنه بالفعل اللاعب لم يطلب تسديد ركلة الترجيح أمام باتشوكا المكسيكي، ولم يسعى وراء (اللقطة) كما يتردد".

وأضاف: "قرار تسديد ركلة الترجيح كان بقرار من مارسيل كولر، وهو من يستحق اللوم، وكهربا لم يطلب التسديد، والتزم بالدور الذي وضعه المدرب، ووفقًا للترتيب، لأن إمام عاشور فضل عدم التواجد بين المسددين في البداية، وهو أمر يحسب للاعب لأنه يرى نفسه غير جاهز للتسديد".

وواصل: "اللوم بالنسبة لي، على كولر الذي وضع اسم كهربا بين مسددي ركلات الترجيح، وهو خطأ فادح، والأمانة تقتضى أن نذكر الحقيقة، ولن نسير مع الموجة".

وأكمل: "كهربا يعيش في حالة نفسية سيئة بعد لقاء الأهلي وباتشوكا المكسيكي، يجب أن ندافع عن كهربا إزاء الاتهامات التي تعرض لها بأنه كان يرغب في الحصول على (اللقطة)، لكن المستوى الفني بالنسبة له بعيد، وهو يحتاج لشغل بدني كبير، وطالما ليس جاهزًا كان من الأفضل عدم وجوده في المباراة، والإبقاء على وسام أبوعلي".