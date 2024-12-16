أطباء أسوان يرفضون مشروع قانون المسئولية الطبية لهذا السبب

أعلن مجلس نقابة أطباء أسوان، رفضه القاطع لمشروع قانون المسؤولية الطبية بصورته الحالية، مؤكدا تضامنه مع النقابة العامة للأطباء في موقفها المدافع عن حقوق الأطباء، ومثمنا الجهود الحثيثة والمبذولة من النقيب العام د. أسامة عبد الحي وأعضاء مجلس النقابة العامة.

وأكد المجلس عقب اجتماع عقده بحضور عدد من الأطباء الآتي: