روسيا تجلي دبلوماسيي بيلاروسيا وكوريا الشمالية من سوريا

أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن سفيرها لدى سوريا موجود في دمشق ويواصل عمله.

وقالت الوزارة الروسية، إن رحلة جوية خاصة تابعة للقوات الجوية الروسية انطلقت من قاعدة حميميم الجوية في سوريا، أجلت بعض الدبلوماسيين الروس في دمشق بالإضافة إلى دبلوماسيين من بيلاروسيا وكوريا الشمالية.

وقالت إدارة الأزمات في وزارة الخارجية الروسية عبر قناة الرسائل الخاصة بها على تطبيق 'تليجرام' إن '"عمل السفارة الروسية في دمشق مستمر".

وذكرت وكالة الإعلام الروسية، نقلاً عن وزارة الخارجية البيلاروسية، أنه تم إجلاء جميع الدبلوماسيين البيلاروسيين من سوريا.

وفي 8 ديسمبر الجاري، سيطرت الفصائل السورية المعارضة على العاصمة دمشق وقبلها مدن أخرى، مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكام نظام حزب البعث و53 سنة من حكم عائلة الأسد.