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الإشراف العام
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رئيس التحرير
طه جبريل

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توك شو

وزير الخارجية الفرنسي: يجب أن تسمح الفترة الانتقالية في سوريا بتمثيل الأقليات

وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو
وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو
هاجر ابراهيم
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قال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، إن الفترة الانتقالية السياسية في سوريا يجب أن تسمح بتمثيل الأقليات واحترام حقوق الإنسان، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

 أدانت رابطة العالم الإسلامي قرار الاحتلال الصهيوني بتوسع استيطانه في الجولان المحتل وتهديد أمن واستقرار سوريا.

وأكدت الرابطة، في بيان أمس ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها وسلامة شعبها، داعية المنظومة الدولية للإدانة والتصدي لهذه الانتهاكات الصهيونية المتواصلة التي تهدد استعادة الشعب السوري لأمنه واستقراره.

وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسن، قد وصل أمس الأحد إلى العاصمة دمشق في أول زيارة له بعد التطورات الأخيرة التي عرفتها سوريا.

سوريا الجولان الاحتلال وزير الخارجية الفرنسي الجولان المحتل

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