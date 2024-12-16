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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

برلمان

جبالي يلتقي سفيرة الولايات المتحدة في مصر لتنسيق الرؤى بكافة المجالات

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
فريدة محمد
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 التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب   -بمقر المجلس - هيرو مصطفى سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في مصر بحضور المستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب.


في مستهل اللقاء، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، مُشدداً على أهمية تلك العلاقات لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي، كما أكد  رئيس مجلس النواب على ضرورة تعزيز العلاقات المصرية الأمريكية خاصة على الصعيد البرلماني لتبادل الرؤى حيال القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المُشترك.


من جانبها، أشادت السفيرة الأمريكية في مصر بالزخم الايجابي الذي تشهده العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر، مُعربة عن تقديرها التام للقاءات المختلفة التي تجمع مسئولي البلدين في ضوء أهمية تلك اللقاءات لتنسيق الرؤى الأمريكية المصرية في كافة المجالات.

البرلمان مجلس النواب الولايات المتحدة أحمد مناع سفيرة الولايات المتحدة

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