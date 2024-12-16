بتعمل حمام على نفسها.. سيدة تتخلص من طفلتها بمعاونة عشيقها بالهرم

تباشر نيابة الهرم تحقيقات موسعة في جريمة قتل طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات بيد والدتها وعشيقها بعد حفلة تعذيب ثم القاء جثتها في مقلب قمامة بمنطقة الهرم.

وانتدبت النيابة الطب الشرعي لتشريح جثة الطفلة لتحديد اسباب وتوقيت الوفاة ومدى تعرضها للتعذيب قبل وفاتها.

وكشفت تحريات الاجهزة الامنية بالجيزة عن التفاصيل الكاملة للجريمة عقب العثور على جثة طفلة ملقاة وسط مقلب قمامة بمنطقة الهرم حيث تلقي المقدم مصطفي الدكر رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغاً بالعثور علي جثة طفلة ملقاة في القمامة.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة طفلة 3 سنوات بها آثار تعذيب وملقأة بمنطقة لتجميع القمامة، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وبتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط العثور على الجثة تبين أن سيدة وآخر قاما بإلقاء الجثة وعقب تحديد هويتهما تم إستصدار إذن مسبق من النيابة العامة والقي القبض عليهما، وتبين أنهما والدة الطفلة المجني عليها والتي تعمل في جمع القمامة، وعاطل ترتبط به بعلاقة غير شرعية.

وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة والتعدي بالضرب علي الطفلة لتبولها لا إرادياً، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.