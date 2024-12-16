اجتماع فني لفريق طائرة سيدات الزمالك استعدادا للمشاركة بكأس العالم للأندية

عقد اليوم الاثنين، الاجتماع الفني لبطولة كأس العالم للأندية "سيدات"، التي تشهد مشاركة الفريق الأول بالقلعة البيضاء، وذلك تحت إشراف الاتحاد الدولي.

وحضر الاجتماع الفني من نادي الزمالك كل من، نيرة الأحمر عضو مجلس الإدارة ورئيس البعثة، وأحمد فتحي المدير الفني للفريق، وهبة حسنين المدير الإداري، بجانب ممثلي الاتحاد الدولي لكرة الطائرة، والأندية المشاركة في البطولة.

ووافق مسؤولو الاتحاد الدولي على ارتداء نادي الزمالك زيه الأبيض والأسود والأزرق خلال منافسات البطولة.

وتضم قائمة الزمالك المشاركة في البطولة كل من: "نورة عزمي، فريدة العسقلاني، داليا المرشدي، مريم متولي، سابين عابد، أيسل نديم ، تقى الله مدحت، نهى عادل، هنا سند ، مريم مصطفى، ندى مرجان، مايا ممدوح، ميلكا لوبيسكا، شروق فؤاد".

جدير بالذكر، أن بطولة كأس العالم للأندية تقام خلال الفترة من 17 إلى 22 ديسمبر الجاري، ويتواجد الزمالك في المجموعة الأولى بجانب فرق: "تيانجين بوهاي بانك الصيني - جيرداو ميناس البرازيلي - فيرو فولي ميلان الإيطالي.