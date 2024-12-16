رد مثير من جوميز حول موقفه من ضم بعض لاعبي الزمالك لـ الفتح السعودي

كشف البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني الجديد لفريق الفتح السعودي عن سبب رحيله عن تدريب نادي الزمالك، وموقفه من استقدام لاعبين من الأبيض للفتح.

وقال جوميز في مؤتمر تقديمه لجماهير فريق الفتح: "طلبت من إدارة النادي تدعيم الفريق بصفقات جيدة وبدأنا في هذه الخطوة ولدي ثقة أن هذا الملف وصل لمرحلة متقدمة، المسئولية مشتركة بين الجميع والأمر لا يتوقف على تدعيمات اللاعبين الأجانب فهم لا يملكون عصا سحرية".

وعن إمكانية ضم لاعب من الزمالك، علق: "بصفة عامة يمكننا جلب أي لاعب، ولكن مثلًا أنا أدرب الفتح الآن ولا يمكنني أن أفعل أشياء خلف ظهر النادي بعد رحيلي عنه أو سحب لاعبين لفريق آخر دون علم الإدارة لأنني أحترم إدارة النادي ولا يمكنني فعل ذلك مع الزمالك، من الممكن أن نجلب لاعبين من الزمالك ولكن الأمر صعب".

ووقع جوميز، رسميًا، اليوم، على عقود تدريبه نادي الفتح السعودي.

كان جوميز رحل عن تدريب نادي الزمالك الأسبوع الماضي بعدما قضى قرابة الـ10 أشهر مع الفريق.