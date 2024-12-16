قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رابط نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية 2025
نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية لموسم 1446هـ - 2025م
الاحتلال يسرق وينهب المحال التجارية في نابلس ورام الله
«كاف» يعلن موعد افتتاح كأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب
خلال اتصال هاتفي .. الرئيس السيسي يبحث مع ملك البحرين تطورات الأوضاع بالمنطقة
رئيس الوزراء يتابع مع محافظ البحيرة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية
جيش الاحتلال يستعد بقوة لتوجيه ضربات قاضية لميليشيات الحوثي باليمن
آخرهم إدوارد..هل يحدث شلل المعدة لكل مستخدمي حقن التخسيس؟تصريح طبي مهم
منها الحوت .. 3 أبراج تتعرض لأزمات مالية في 2025
الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء: القرن الحادي والعشرين فرصة لفهم الإسلام الصحيح
بالزيادة.. موعد صرف معاشات شهر يناير 2025
مفتي الجمهورية مهنئا البحرين في عيدها الوطني: أنموذج للأصالة والنهضة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

رياضة

رد مثير من جوميز حول موقفه من ضم بعض لاعبي الزمالك لـ الفتح السعودي

جوميز
جوميز
محمد بدران
×

كشف البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني الجديد لفريق الفتح السعودي عن سبب رحيله عن تدريب نادي الزمالك، وموقفه من استقدام لاعبين من الأبيض للفتح.

وقال جوميز في مؤتمر تقديمه لجماهير فريق الفتح: "طلبت من إدارة النادي تدعيم الفريق بصفقات جيدة وبدأنا في هذه الخطوة ولدي ثقة أن هذا الملف وصل لمرحلة متقدمة، المسئولية مشتركة بين الجميع والأمر لا يتوقف على تدعيمات اللاعبين الأجانب فهم لا يملكون عصا سحرية".

وعن إمكانية ضم لاعب من الزمالك، علق: "بصفة عامة يمكننا جلب أي لاعب، ولكن مثلًا أنا أدرب الفتح الآن ولا يمكنني أن أفعل أشياء خلف ظهر النادي بعد رحيلي عنه أو سحب لاعبين لفريق آخر دون علم الإدارة لأنني أحترم إدارة النادي ولا يمكنني فعل ذلك مع الزمالك، من الممكن أن نجلب لاعبين من الزمالك ولكن الأمر صعب".

ووقع جوميز، رسميًا، اليوم، على عقود تدريبه نادي الفتح السعودي.

كان جوميز رحل عن تدريب نادي الزمالك الأسبوع الماضي بعدما قضى قرابة الـ10 أشهر مع الفريق.

جوميز رحيل جوميز نادى الزمالك نادى الفتح السعودي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يتراجع رسميا الآن.. سعر الذهب اليوم الإثنين 16-12-2024

ابو جريشة

علي أبو جريشة: عودة عمر الساعي مكسب للإسماعيلي

أعلى 5 شهادات ادخار في البنوك المصرية

أعلى 5 شهادات ادخار في البنوك المصرية.. استثمار مضمون بأعلى فائدة

موعد صرف مرتبات ومعاشات شهر ديسمبر 2024

موعد صرف مرتبات ومعاشات شهر ديسمبر 2024

سعر الدولار في البنوك اليوم الاثنين 16-12-202

سعر الدولار رسميًا الآن| آخر تحديث في البنوك اليوم الاثنين 16-12-202

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة من التعليم بشأن الطلاب المتأخرين والممتنعين عن سداد المصروفات

شيرين عبد الوهاب

ناقد موضة عن فستان شيرين عبد الوهاب في دبي: بدأت تطلع من الستايل الممل

كهربا

كهربا يدخل في حالة نفسية سيئة بعد مباراة باتشوكا

ترشيحاتنا

هدايا الكريسماس

أحدث هدايا الكريسماس وأسعارها لعام 2025 .. اختيارات فريدة للجميع

مرضي القلب

جمال شعبان يحذّر من عدوى فيروسية تزيد أزمات القلب

هيفاء وهبي

سعر خرافي .. هيفاء وهبي تثير الجدل بفستان بنفسجي ضيق

بالصور

الصحة العالمية تحذر من "ليسا".. فيروس قاتل ينتقل عبر الخفافيش

الخفافيش
الخفافيش
الخفافيش

شاهد.. أول ظهور لابنتي كريم محمود عبد العزيز في "الهنا اللى أنا فيه"

ابنة كريم محمود عبد العزيز
ابنة كريم محمود عبد العزيز
ابنة كريم محمود عبد العزيز

الكاتب البريطاني سومرست موم .. لماذا أصبح جاسوسا؟

الكاتب البريطاني سومرست موم
الكاتب البريطاني سومرست موم
الكاتب البريطاني سومرست موم

بتحس بالسائق وبتغمز للركاب.. سيارة ذكية من تويوتا تبهر العالم: Concept-i

تويوتا concept-i
تويوتا concept-i
تويوتا concept-i

فيديو

ايمان عبد اللطيف

الشروط وموعد القرعة.. تفاصيل هامة عن حج الجمعيات الأهلية

الفنان نبيل الحلفاوى

وفاة الفنان نبيل الحلفاوي .. تفاصيل اللحظات الأخيرة من حياته | فيديو

ايمان عبد اللطيف

فرصة لأصحاب المعاشات .. شروط التقديم في شقق الإسكان الجديدة

الفان نبيل الحلفاوى

ادعوا له حالته صعبة .. تفاصيل مرض نبيل الحلفاوي | ماذا قالت عائلته ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن إدارة ردود الأفعال.. بين الحق والسمو الإنساني

د. الشيماء المشد - الأستاذ المساعد بكليات الشرق العربي

د. الشيماء المشد تكتب: الهوية والتراث.. كيف نستثمر القيم الثقافية لتحقيق النجاح؟

نهال علام

نهال علام تكتب: زوجات النبي (1)

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: مباراة مينيرفا ونبتيون

د. عصام عبد القادر - أستاذ المناهج وطرق التدريس - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: دولة وشعب وقيادة ومؤسسات وطنية

المزيد