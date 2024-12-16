قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أشرف حكيمي يصل حفل توزيع جوائز الأفضل في إفريقيا
خطف قلوب العالم بكلماته.. ماذا قال الشيخ خالد النبهان قبل استشهاده؟
«ليلها أصبح نهارا».. طرطوس السورية شهدت أعنف الاستهدافات الإسرائيلية بالأمس
14 يوما.. آخر موعد لـ حجز شقق الإسكان الاجتماعي (الشروط والأوراق)
أحمد موسى: سعر متر الأرض في العاصمة الإدارية وصل 100 ألف جنيه
شديد البرودة.. الأرصاد تحذر سكان هذه المناطق
الحكومة توافق علي تصفح جميع المواقع التعليميه والحكومية مجاناً
شعبة مخابز القاهرة: لا تحريك في سعر الخبز المدعم
الاتحاد الأوروبي يتبنى عقوبات جديدة على روسيا
على أرض القاهرة .. مصر والأردن يجمعان الصف العربي لدعم سوريا واستقرار المنطقة
برلماني: بعض طلبات التصالح كانت على «مبانٍ وهمية»
حسين فهمي أبرز الحضور.. النجوم يقدمون واجب العزاء لرئيس الأوبرا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

تكنولوجيا وسيارات

واتساب تضيف ميزة الاتصال المباشر من التطبيق لمستخدمي iOS

واتساب
واتساب
×

أعلنت واتساب، المملوكة لشركة ميتا، عن اختبار ميزة جديدة لمستخدمي iOS تتيح إجراء المكالمات مباشرة من داخل التطبيق دون الحاجة إلى حفظ الأرقام. 

بحسب “phonearena” كانت هذه الميزة ظهرت لأول مرة لمستخدمي أندرويد في وقت سابق من هذا العام، والآن تصل إلى نظام iOS من خلال النسخة التجريبية الأحدث (الإصدار 24.25.10.76) المتوفرة عبر TestFlight.

 اتصال مباشرة

الميزة الجديدة تتمثل في إضافة لوحة اتصال مباشرة داخل التطبيق، مما يسمح للمستخدمين بإدخال أرقام الهواتف يدويًا للتحقق مما إذا كانت مرتبطة بحساب واتساب. 

إذا كان الرقم مرتبطًا بحساب تجاري، سيظهر بجانبه علامة التحقق الزرقاء التي تؤكد مصداقية الحساب.

تتيح هذه الخاصية لمستخدمي iOS إمكانية إجراء المكالمات عبر لوحة الاتصال الجديدة، وهي مشابهة لتلك التي ظهرت مسبقًا على أندرويد. يستطيع المستخدمون الآن اختيار الأرقام التي يرغبون في الاتصال بها أو إدخال رقم جديد مباشرة.

فائدة الميزة

تُعتبر هذه الإضافة مفيدة للغاية، خصوصًا عند الحاجة إلى التواصل مع أرقام لن يتم استخدامها بشكل متكرر. 

كما تسهل على المستخدمين إجراء المكالمات الصوتية عبر التطبيق دون الحاجة إلى التبديل إلى تطبيق الاتصال التقليدي، بالإضافة إلى إمكانية استخدام الاتصال عبر الإنترنت بدلاً من استهلاك دقائق الخط الهاتفي.

موعد طرح الميزة

من المتوقع أن يتم طرح هذه الميزة لعدد أكبر من المستخدمين في الأيام القادمة، بعدما بدأ بعض المستخدمين التجريبيين بتجربتها بالفعل.

وعلى صعيد آخر، أطلقت واتساب مجموعة من الميزات الجديدة المتعلقة بالمكالمات لجميع المستخدمين، وتعمل الشركة أيضًا على تطوير خاصية تتيح إعادة توجيه الرسائل مباشرة إلى الذكاء الاصطناعي الخاص بميتا، إلى جانب ميزة جديدة تمنع تخطي الرسائل في المحادثات.

أندرويد iOS ميتا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف مرتبات ومعاشات شهر ديسمبر 2024

موعد صرف مرتبات ومعاشات شهر ديسمبر 2024

صرف معاشات

بالزيادة.. موعد صرف معاشات شهر يناير 2025

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة من التعليم بشأن الطلاب المتأخرين والممتنعين عن سداد المصروفات

عمر زهران

كانت هدية مخصصة للفقراء.. هالة صدقي تكشف مفاجآت في قضية عمر زهران

جروس

بسبب حسين لبيب | تطور في توقيع جروس لـ الزمالك

شوبير

مش بتضيع وقت | شوبير يوجّه رسالة مثيرة لـ الخطيب بسبب نجم الأهلي

وزير التربية والتعليم

إجراء عاجل من التعليم حفاظا على سلامة طلاب ومعلمي المدارس الفنية

محمد حمدي

سر الفيمتو ثانية.. لماذا شارك اللاعب محمد حمدي في نهاية مباراة الزمالك والمصري؟

ترشيحاتنا

كليوباترا- 2024

"كليوباترا- 2024".. ماذا يحدث في البحر المتوسط؟

سيامة كاهن جديد

سيامة قمص جديد في فيلادلفيا على يد نيافة الأنبا كاراس

جامعة سيناء بتدشين مركز للغة العربية

جامعة سيناء تدشن مركز اللغة العربية والتراث الحضاري

بالصور

ناقد موضة: نادين نجيم لوحة نابضة بالحياة في إطلالتها الأخير.. شاهد

نادين نجيم
نادين نجيم
نادين نجيم

ناقد موضة يعلق على إطلالات مي عمر في مهرجان البحر الأحمر.. ماذا قال؟

الفنانة مي عمر
الفنانة مي عمر
الفنانة مي عمر

ياسمين صبري بإطلالة رياضية وجسد أكثر رشاقة ونحافة |شاهد

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

10 حيل عبقرية لرائحة غسيل منعشة تدوم طويلاً.. أسرار تُغيّر تجربة غسيلك للأفضل

رائحة غسيل منعشة تدوم طويلاً
رائحة غسيل منعشة تدوم طويلاً
رائحة غسيل منعشة تدوم طويلاً

فيديو

ايمان عبد اللطيف

الشروط وموعد القرعة.. تفاصيل هامة عن حج الجمعيات الأهلية

الفنان نبيل الحلفاوى

وفاة الفنان نبيل الحلفاوي .. تفاصيل اللحظات الأخيرة من حياته | فيديو

ايمان عبد اللطيف

فرصة لأصحاب المعاشات .. شروط التقديم في شقق الإسكان الجديدة

الفان نبيل الحلفاوى

ادعوا له حالته صعبة .. تفاصيل مرض نبيل الحلفاوي | ماذا قالت عائلته ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن إدارة ردود الأفعال.. بين الحق والسمو الإنساني

د. الشيماء المشد - الأستاذ المساعد بكليات الشرق العربي

د. الشيماء المشد تكتب: الهوية والتراث.. كيف نستثمر القيم الثقافية لتحقيق النجاح؟

نهال علام

نهال علام تكتب: زوجات النبي (1)

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: مباراة مينيرفا ونبتيون

د. عصام عبد القادر - أستاذ المناهج وطرق التدريس - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: دولة وشعب وقيادة ومؤسسات وطنية

المزيد