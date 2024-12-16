واتساب تضيف ميزة الاتصال المباشر من التطبيق لمستخدمي iOS

أعلنت واتساب، المملوكة لشركة ميتا، عن اختبار ميزة جديدة لمستخدمي iOS تتيح إجراء المكالمات مباشرة من داخل التطبيق دون الحاجة إلى حفظ الأرقام.

بحسب “phonearena” كانت هذه الميزة ظهرت لأول مرة لمستخدمي أندرويد في وقت سابق من هذا العام، والآن تصل إلى نظام iOS من خلال النسخة التجريبية الأحدث (الإصدار 24.25.10.76) المتوفرة عبر TestFlight.

اتصال مباشرة

الميزة الجديدة تتمثل في إضافة لوحة اتصال مباشرة داخل التطبيق، مما يسمح للمستخدمين بإدخال أرقام الهواتف يدويًا للتحقق مما إذا كانت مرتبطة بحساب واتساب.

إذا كان الرقم مرتبطًا بحساب تجاري، سيظهر بجانبه علامة التحقق الزرقاء التي تؤكد مصداقية الحساب.

تتيح هذه الخاصية لمستخدمي iOS إمكانية إجراء المكالمات عبر لوحة الاتصال الجديدة، وهي مشابهة لتلك التي ظهرت مسبقًا على أندرويد. يستطيع المستخدمون الآن اختيار الأرقام التي يرغبون في الاتصال بها أو إدخال رقم جديد مباشرة.

فائدة الميزة

تُعتبر هذه الإضافة مفيدة للغاية، خصوصًا عند الحاجة إلى التواصل مع أرقام لن يتم استخدامها بشكل متكرر.

كما تسهل على المستخدمين إجراء المكالمات الصوتية عبر التطبيق دون الحاجة إلى التبديل إلى تطبيق الاتصال التقليدي، بالإضافة إلى إمكانية استخدام الاتصال عبر الإنترنت بدلاً من استهلاك دقائق الخط الهاتفي.

موعد طرح الميزة

من المتوقع أن يتم طرح هذه الميزة لعدد أكبر من المستخدمين في الأيام القادمة، بعدما بدأ بعض المستخدمين التجريبيين بتجربتها بالفعل.

وعلى صعيد آخر، أطلقت واتساب مجموعة من الميزات الجديدة المتعلقة بالمكالمات لجميع المستخدمين، وتعمل الشركة أيضًا على تطوير خاصية تتيح إعادة توجيه الرسائل مباشرة إلى الذكاء الاصطناعي الخاص بميتا، إلى جانب ميزة جديدة تمنع تخطي الرسائل في المحادثات.