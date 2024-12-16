أمير عزمي ينضم للجهاز المعاون لـ جروس في الزمالك

انضم أمير عزمى مجاهد للجهاز المعاون للسويسرى كريستيان جروس المدير الفنى الجديد لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، حيث طلب الخواجة السويسرى تواجد أمير ضمن جهازه المعاون.

وكتب الناقد الرياضي عمرو الدردير عبر حسابه علي فيسبوك "‏أمير عزمي مجاهد يعتذر رسمياً عن الإستمرار مع فريق الداخلية وسيتواجد مع جروس في الجهاز الفني بـ الزمالك"

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، عن التعاقد مع السويسري كريستيان جروس لتدريب الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة الحالية.

وجاء الإعلان بعد الجلسة التي عقدها رئيس النادي مع المدير الفني، أمس الأحد، حيث تم الاتفاق خلالها على كافة تفاصيل التعاقد.

وسيقود المدير الفني كريستيان جروس تدريب الفريق الأول، اليوم الإثنين، على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره سيراميكا، مساء يوم الخميس المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.